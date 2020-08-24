不是假新聞！MIT保養品人氣潔顏粉、水噴霧免費兌換

「數位行銷」、「免費兌換」、「口碑分享」已成美妝消費市場開拓商機的新主流，近來包括星采醫美和OGUMA水美媒二大MIT保養品牌，皆打出免費兌換明星商品的好康活動，在網路掀起一股瘋傳熱潮。

星采醫美今夏推出全新升級「星和D28潔顏系列」，訴求添加多項國際獲獎的專利創新潔淨及保養成分外，並搭配專用幕絲瓶調配出超綿密微米幕絲，共有控油潔顏粉、水潤卸妝潔顏粉二款。

星采醫美指出，根據調查台灣開始重視保養的年齡層逐漸下降，其中約8成的消費者有粉刺痘痘的問題，且由於台灣的夏天高溫潮濕，肌膚問題更容易浮現。做對保養第一步就是好好洗臉。「星和D28潔顏系列」二款採鋁袋裝即溶式設計的潔顏粉，1包約可使用10日，體積輕巧、使用方便。

自即日起至10月31日星采醫美推出「新朋友免費體驗」與「推薦領大獎」活動，新朋友只要在活動網頁填寫個人資料後，即可獲得星和D28控油潔顏10日體驗禮，若已領過第一代星和D28潔顏粉或完成新朋友免費體驗兌換者，則可推薦好友來兌換，累積推薦數，則有機會獲得iPhone 11、Switch等大獎。