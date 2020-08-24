不是假新聞！MIT保養品人氣潔顏粉、水噴霧免費兌換
「數位行銷」、「免費兌換」、「口碑分享」已成美妝消費市場開拓商機的新主流，近來包括星采醫美和OGUMA水美媒二大MIT保養品牌，皆打出免費兌換明星商品的好康活動，在網路掀起一股瘋傳熱潮。
星采醫美今夏推出全新升級「星和D28潔顏系列」，訴求添加多項國際獲獎的專利創新潔淨及保養成分外，並搭配專用幕絲瓶調配出超綿密微米幕絲，共有控油潔顏粉、水潤卸妝潔顏粉二款。
星采醫美指出，根據調查台灣開始重視保養的年齡層逐漸下降，其中約8成的消費者有粉刺痘痘的問題，且由於台灣的夏天高溫潮濕，肌膚問題更容易浮現。做對保養第一步就是好好洗臉。「星和D28潔顏系列」二款採鋁袋裝即溶式設計的潔顏粉，1包約可使用10日，體積輕巧、使用方便。
自即日起至10月31日星采醫美推出「新朋友免費體驗」與「推薦領大獎」活動，新朋友只要在活動網頁填寫個人資料後，即可獲得星和D28控油潔顏10日體驗禮，若已領過第一代星和D28潔顏粉或完成新朋友免費體驗兌換者，則可推薦好友來兌換，累積推薦數，則有機會獲得iPhone 11、Switch等大獎。
OGUMA水美媒則推出「有LINE就免費，再送90元」活動，水美媒強調，「2步驟20秒，就能領取800元」是真的，不是假新聞，且完全沒有年齡限制，無論男女老少，只要加入水美媒LINE官方帳號就能免費領取，一瓶價值800元的「秘之湧水美媒160ml」，兌換成功還可得到90元，但限量只有30,000瓶，活動自即日起至9月20日。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言