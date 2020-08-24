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合利他命確定易主！武田近680億元出售消費者保健事業

不是假新聞！MIT保養品人氣潔顏粉、水噴霧免費兌換

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
根據調查，台灣開始重視保養的年齡層逐漸下降，其中約8成的消費者有粉刺痘痘的問題，且由於台灣的夏天高溫潮濕，肌膚問題更容易浮現。做對保養第一步就是好好洗臉。 圖／星采醫美提供
根據調查，台灣開始重視保養的年齡層逐漸下降，其中約8成的消費者有粉刺痘痘的問題，且由於台灣的夏天高溫潮濕，肌膚問題更容易浮現。做對保養第一步就是好好洗臉。 圖／星采醫美提供

「數位行銷」、「免費兌換」、「口碑分享」已成美妝消費市場開拓商機的新主流，近來包括星采醫美和OGUMA水美媒二大MIT保養品牌，皆打出免費兌換明星商品的好康活動，在網路掀起一股瘋傳熱潮。

星采醫美今夏推出全新升級「星和D28潔顏系列」，訴求添加多項國際獲獎的專利創新潔淨及保養成分外，並搭配專用幕絲瓶調配出超綿密微米幕絲，共有控油潔顏粉、水潤卸妝潔顏粉二款。

星采醫美指出，根據調查台灣開始重視保養的年齡層逐漸下降，其中約8成的消費者有粉刺痘痘的問題，且由於台灣的夏天高溫潮濕，肌膚問題更容易浮現。做對保養第一步就是好好洗臉。「星和D28潔顏系列」二款採鋁袋裝即溶式設計的潔顏粉，1包約可使用10日，體積輕巧、使用方便。

自即日起至10月31日星采醫美推出「新朋友免費體驗」與「推薦領大獎」活動，新朋友只要在活動網頁填寫個人資料後，即可獲得星和D28控油潔顏10日體驗禮，若已領過第一代星和D28潔顏粉或完成新朋友免費體驗兌換者，則可推薦好友來兌換，累積推薦數，則有機會獲得iPhone 11、Switch等大獎。

OGUMA水美媒則推出「有LINE就免費，再送90元」活動，水美媒強調，「2步驟20秒，就能領取800元」是真的，不是假新聞，且完全沒有年齡限制，無論男女老少，只要加入水美媒LINE官方帳號就能免費領取，一瓶價值800元的「秘之湧水美媒160ml」，兌換成功還可得到90元，但限量只有30,000瓶，活動自即日起至9月20日。

「星和D28潔顏系列」二款採鋁袋裝即溶式設計的潔顏粉，1包約可使用10日，體積輕巧、使用方便。 圖／星采醫美提供
「星和D28潔顏系列」二款採鋁袋裝即溶式設計的潔顏粉，1包約可使用10日，體積輕巧、使用方便。 圖／星采醫美提供
現在只要加入水美媒LINE官方帳號就能免費領取，一瓶價值800元的「秘之湧水美媒160ml」，兌換成功還可得到90元，但限量只有30,000瓶，活動自即日起至9月20日。 圖／OGUMA
現在只要加入水美媒LINE官方帳號就能免費領取，一瓶價值800元的「秘之湧水美媒160ml」，兌換成功還可得到90元，但限量只有30,000瓶，活動自即日起至9月20日。 圖／OGUMA

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