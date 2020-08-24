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【2020米其林】台北國賓A Cut牛排館摘一星 老字號美味

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
國賓A Cut的「A」，希望帶給消費者優質的牛排、風格與服務。圖 / 翻攝自國賓A Cut官方網站。
國賓A Cut的「A」，希望帶給消費者優質的牛排、風格與服務。圖 / 翻攝自國賓A Cut官方網站。

本地老字號牛排館：國賓飯店ACut牛排館，今日終於得到遲來肯定，獲得米其林一星肯定。餐廳之所以取名為「A Cut」，其中的「A」意指最優質的牛排、風格與服務，同時又以現代風格裝潢、開放式廚房，成為台北老饕的肉食之選。

肉質選用上，A Cut牛排館則取自美國和澳洲進口的上等牛肉；其中美國BRANDT家族擁有完整的供應鏈，牛只具有完整標籤和條碼追蹤系統，並強調玉米飼養、不施打類固醇、賀爾蒙等非自然添加物；羅賓島和牛是在「但馬（Tajima）和牛」中油脂最豐富的品種之一的「Michifuku（道福）」，飼以當地牧草與海草。肉品再採用乾式熟成技術，味道純淨、鮮美多汁。

美食家姚舜先前便曾預測，「A CUT」牛排館，有望於今年新版米其林指南中獲星光加持，成為繼「教父牛排」後、台北第二家摘星牛排館。目前A Cut晚間套餐由150公克的極黑和牛，約3,900元起；午間餐廳則有250公克的紐約客牛排，1,200元起，滿足饕客的不同經濟與美味需求。

A Cut強調選用美國與澳洲頂級牛肉，並以乾式熟成技術、添增美味享受。圖 / 翻攝自國賓A Cut官方網站。
A Cut強調選用美國與澳洲頂級牛肉，並以乾式熟成技術、添增美味享受。圖 / 翻攝自國賓A Cut官方網站。
今日摘星之後，A Cut則成為台北第二間獲星光加持的牛排館。圖 / 翻攝自國賓A Cut官方網站。
今日摘星之後，A Cut則成為台北第二間獲星光加持的牛排館。圖 / 翻攝自國賓A Cut官方網站。
寬敞的用餐區，國賓A Cut總數約可容納60個座位。圖 / 翻攝自國賓A Cut官方網站。
寬敞的用餐區，國賓A Cut總數約可容納60個座位。圖 / 翻攝自國賓A Cut官方網站。

米其林 類固醇 中油

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