【2020米其林】台北國賓A Cut牛排館摘一星 老字號美味

本地老字號牛排館：國賓飯店ACut牛排館，今日終於得到遲來肯定，獲得米其林一星肯定。餐廳之所以取名為「A Cut」，其中的「A」意指最優質的牛排、風格與服務，同時又以現代風格裝潢、開放式廚房，成為台北老饕的肉食之選。

肉質選用上，A Cut牛排館則取自美國和澳洲進口的上等牛肉；其中美國BRANDT家族擁有完整的供應鏈，牛只具有完整標籤和條碼追蹤系統，並強調玉米飼養、不施打類固醇、賀爾蒙等非自然添加物；羅賓島和牛是在「但馬（Tajima）和牛」中油脂最豐富的品種之一的「Michifuku（道福）」，飼以當地牧草與海草。肉品再採用乾式熟成技術，味道純淨、鮮美多汁。