【2020米其林】台北國賓A Cut牛排館摘一星 老字號美味
本地老字號牛排館：國賓飯店ACut牛排館，今日終於得到遲來肯定，獲得米其林一星肯定。餐廳之所以取名為「A Cut」，其中的「A」意指最優質的牛排、風格與服務，同時又以現代風格裝潢、開放式廚房，成為台北老饕的肉食之選。
肉質選用上，A Cut牛排館則取自美國和澳洲進口的上等牛肉；其中美國BRANDT家族擁有完整的供應鏈，牛只具有完整標籤和條碼追蹤系統，並強調玉米飼養、不施打類固醇、賀爾蒙等非自然添加物；羅賓島和牛是在「但馬（Tajima）和牛」中油脂最豐富的品種之一的「Michifuku（道福）」，飼以當地牧草與海草。肉品再採用乾式熟成技術，味道純淨、鮮美多汁。
美食家姚舜先前便曾預測，「A CUT」牛排館，有望於今年新版米其林指南中獲星光加持，成為繼「教父牛排」後、台北第二家摘星牛排館。目前A Cut晚間套餐由150公克的極黑和牛，約3,900元起；午間餐廳則有250公克的紐約客牛排，1,200元起，滿足饕客的不同經濟與美味需求。
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