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台北台中米其林指南2020 奪一星餐廳公布

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
2020台北台中米其林餐廳指南，今天下午一點在台中國家歌劇院公布雙城版奪星餐廳
2020台北台中米其林餐廳指南，今天下午一點在台中國家歌劇院公布雙城版奪星餐廳

2020台北台中米其林餐廳指南，今天下午一點在台中國家歌劇院公布雙城版奪星餐廳，米其林一星推薦，蟬連餐廳有教父牛排、大腕、金蓬萊遵古台菜、impromptu by Paul Lee、謙安和、吉兆割烹壽司、侯布雄、Longtail、明福台菜海產、山海樓、MUME、鮨野村、鮨隆、大三元、天香樓、雅閣。

今年第一次獲推薦一星餐廳A Cut、鹽之華、Forchetta、渥達尼斯磨坊、俺達的肉屋、明壽司。

交通部長林佳龍致詞說，we are ready，歡迎所有參選評審餐廳主廚，他說台灣是美食王國，觀光發展要結合美食，國外觀光客對台灣印象第一名是美食，今天公布米其林特別有意義，他說國際疫情嚴峻，台灣人能外出吃美食是幸福的事，

林佳龍表示，台灣從防疫大國要成觀光大國，2020米其林指南此時公布，更有意義，其他國家沒此機會，在台中國家歌劇院公布更有意義，林佳龍說，台灣不是只有台北市，有很多豐富多元有吸引力的都市，米其林公布連3年的都市，台北當之無愧，台中市有創意料理餐廳，今年選台中加入，他是在地人很高興，他希望繼續往南的高雄和台南都市舉辦。

米其林

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