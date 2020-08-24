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【2020米其林】台中鹽之華摘一星 特殊建築美味且美型

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
刻意邀請建築師打造的餐廳外觀，令「鹽之華」的空間與存在感強烈。圖 / 鹽之華提供。
刻意邀請建築師打造的餐廳外觀，令「鹽之華」的空間與存在感強烈。圖 / 鹽之華提供。

於2004年成立於台中五權西路的「鹽之華」法國餐廳，今日不負眾望，於最新公布的2020米其林名單中摘星。餐廳是由主廚黎俞君所主持。餐廳名稱則意指法國珍貴的食材「鹽之花」，但將「花」轉而為古字的「華」。2017年搬離舊址後，更委由國際建築團隊spatio practice打造空間，將鹽花結晶形狀化身建築外觀線條，美味也美型。

現年53歲的主廚黎俞君主持鹽之華資歷長達16年，從2002開始接觸法式料理的她，曾有一段時間、她每年必定前往歐洲一個月，將歐式餐飲的美學、擺盤、文化、感官體驗收攝於菜色之中，加上26歲（1993年）時曾任台中長榮桂冠酒店西餐領班，也令餐廳的服務無微不致。

51歲時更出版自傳《人生不怕》，並邀請法國阿爾薩斯三星主廚Marc Haeberlin來台客座 ，目前現行的套餐，共有2,880、3,880、5,880等三種價位選擇。

鹽之華主廚黎俞君。圖 / 鹽之華提供。
鹽之華主廚黎俞君。圖 / 鹽之華提供。
鹽之華的空間，寬敞、照明感佳。圖 / 鹽之華提供。
鹽之華的空間，寬敞、照明感佳。圖 / 鹽之華提供。
鹽之華2020菜單，龍蝦、夏季蔬菜佐甜菜荷蘭醬。圖 / 鹽之華提供。
鹽之華2020菜單，龍蝦、夏季蔬菜佐甜菜荷蘭醬。圖 / 鹽之華提供。

法國 建築 菜色

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