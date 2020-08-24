聽新聞
test
0:00 / 0:00
【2020米其林】台中鹽之華摘一星 特殊建築美味且美型
於2004年成立於台中五權西路的「鹽之華」法國餐廳，今日不負眾望，於最新公布的2020米其林名單中摘星。餐廳是由主廚黎俞君所主持。餐廳名稱則意指法國珍貴的食材「鹽之花」，但將「花」轉而為古字的「華」。2017年搬離舊址後，更委由國際建築團隊spatio practice打造空間，將鹽花結晶形狀化身建築外觀線條，美味也美型。
現年53歲的主廚黎俞君主持鹽之華資歷長達16年，從2002開始接觸法式料理的她，曾有一段時間、她每年必定前往歐洲一個月，將歐式餐飲的美學、擺盤、文化、感官體驗收攝於菜色之中，加上26歲（1993年）時曾任台中長榮桂冠酒店西餐領班，也令餐廳的服務無微不致。
51歲時更出版自傳《人生不怕》，並邀請法國阿爾薩斯三星主廚Marc Haeberlin來台客座 ，目前現行的套餐，共有2,880、3,880、5,880等三種價位選擇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言