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一芳聯名「鬼滅之刃」 9月1日起買新品送禰豆子「咬咬竹筒吸管套」
手搖杯飲料品牌一芳水果茶，近日與日本知名動畫「鬼滅之刃」聯名，除了飲料杯全面換裝、推出多項「鬼滅之刃」聯名周邊外，凡購買9/1起上市新飲品「桃桃水果茶」，就送限量禰豆子「咬咬竹筒吸管套」，數量有限送完為止，超Q竹筒造型打卡拍照相當可愛，吸引鐵粉注意。
店家表示新推出的「桃桃水果茶」手搖杯，使用白桃切丁，桃香搭配青茶，走清新爽口的路線，適合夏天飲用，9/1起凡購買新品就送禰豆子「咬咬竹筒吸管套」，讓鬼滅粉絲享受打卡拍照樂趣。贈品「咬咬竹筒吸管套」採限量贈送方式，各門市現場數量有限，送完為止。
一芳後續也將開賣6款「鬼滅之刃」聯名商品，活動期間至門市消費滿百或購買兩杯L杯飲品可加購。8/25情人節首先開賣鬼滅之刃「全集中運動毛巾」，之後陸續推出「雷霆無線快充行動電源」及「禰豆子隨身餐具組」...等等，一共6款周邊，從8月底到10月各有不同開賣時間。活動資訊僅供參考，詳情可上一芳水果茶粉絲團查詢。
哪裡喝
一芳 桃桃水果茶
日期：2020/9/1起開賣 （季節限定）
M杯60元 L杯70元
活動說明：新品上市期間至一芳購買桃桃水果茶，即贈禰豆子「咬咬竹筒吸管套」。數量有限送完為止，活動資訊僅供參考，如有誤植請以一芳官網或官方粉絲團公布為準。
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