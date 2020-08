抓皺蓬蓬公主袖 早秋少女味穿搭少不了的甜美元素

這幾年帶浪漫色彩的剪裁非常流行,蓬蓬的抓皺花苞公主袖幾乎隨處可見,滿足不少人的少女心。而這種類型的設計無論是休閒或正式場合其實都百搭,高度實穿特質絕對是衣櫃必備的單品。

今年早秋,REDValentino融合80年代的英國Club氛圍和90年代的地下女權主義運動龐克美學,在甜美中看得到帥氣個性。就連黛安娜王妃當年衣著風格中標誌性的蓬袖、大蝴蝶結等,也都是設計重點,其中以紫色牛仔布料打造出的花苞公主袖夾克,在個性中保留甜美,這也結合了以Courtney Love為代表的90年代Riot Grrrl American暴女龐克美學。另外還以黑白條紋T恤這類休閒風單品搭配黑色的薄紗蕾絲裝飾,增添浪漫氣息。