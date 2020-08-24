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抓皺蓬蓬公主袖 早秋少女味穿搭少不了的甜美元素
這幾年帶浪漫色彩的剪裁非常流行，蓬蓬的抓皺花苞公主袖幾乎隨處可見，滿足不少人的少女心。而這種類型的設計無論是休閒或正式場合其實都百搭，高度實穿特質絕對是衣櫃必備的單品。
今年早秋，REDValentino融合80年代的英國Club氛圍和90年代的地下女權主義運動龐克美學，在甜美中看得到帥氣個性。就連黛安娜王妃當年衣著風格中標誌性的蓬袖、大蝴蝶結等，也都是設計重點，其中以紫色牛仔布料打造出的花苞公主袖夾克，在個性中保留甜美，這也結合了以Courtney Love為代表的90年代Riot Grrrl American暴女龐克美學。另外還以黑白條紋T恤這類休閒風單品搭配黑色的薄紗蕾絲裝飾，增添浪漫氣息。
The Marc Jacobs早秋同樣也有牛仔布料抓皺花苞公主袖夾克，其他像是緞面蝴蝶結襯衫、荷葉邊領洋裝等，也都融入了蓬袖剪裁，還帶著復古氛圍，把甜美小女人的氣質極致發揮。
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