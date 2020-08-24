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抓皺蓬蓬公主袖 早秋少女味穿搭少不了的甜美元素

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
The Marc Jacobs早秋同樣也充滿浪漫公主風。圖／Marc Jacobs提供
The Marc Jacobs早秋同樣也充滿浪漫公主風。圖／Marc Jacobs提供

這幾年帶浪漫色彩的剪裁非常流行，蓬蓬的抓皺花苞公主袖幾乎隨處可見，滿足不少人的少女心。而這種類型的設計無論是休閒或正式場合其實都百搭，高度實穿特質絕對是衣櫃必備的單品。

今年早秋，REDValentino融合80年代的英國Club氛圍和90年代的地下女權主義運動龐克美學，在甜美中看得到帥氣個性。就連黛安娜王妃當年衣著風格中標誌性的蓬袖、大蝴蝶結等，也都是設計重點，其中以紫色牛仔布料打造出的花苞公主袖夾克，在個性中保留甜美，這也結合了以Courtney Love為代表的90年代Riot Grrrl American暴女龐克美學。另外還以黑白條紋T恤這類休閒風單品搭配黑色的薄紗蕾絲裝飾，增添浪漫氣息。

The Marc Jacobs早秋同樣也有牛仔布料抓皺花苞公主袖夾克，其他像是緞面蝴蝶結襯衫、荷葉邊領洋裝等，也都融入了蓬袖剪裁，還帶著復古氛圍，把甜美小女人的氣質極致發揮。

拼接棒球外套，29,800REDValentino Leo Panther Jacket_TWD29,800 (1)
拼接棒球外套，29,800REDValentino Leo Panther Jacket_TWD29,800 (1)
緞面蝴蝶結襯衫，13,900元。圖／Marc Jacobs提供
緞面蝴蝶結襯衫，13,900元。圖／Marc Jacobs提供
蝴蝶結府綢襯衫，14,800元。圖／REDValentino提供
蝴蝶結府綢襯衫，14,800元。圖／REDValentino提供
荷葉邊領洋裝，20,900元。圖／Marc Jacobs提供
荷葉邊領洋裝，20,900元。圖／Marc Jacobs提供
蓬蓬袖牛仔外套，23,900元。圖／Marc Jacobs提供
蓬蓬袖牛仔外套，23,900元。圖／Marc Jacobs提供
The Marc Jacobs早秋同樣也充滿浪漫公主風。圖／Marc Jacobs提供
The Marc Jacobs早秋同樣也充滿浪漫公主風。圖／Marc Jacobs提供
大理石牛仔夾克，25,800元。圖／REDValentino提供
大理石牛仔夾克，25,800元。圖／REDValentino提供
REDValentino早秋推出不少蓬蓬的抓皺花苞公主袖設計。圖／REDValentino提供
REDValentino早秋推出不少蓬蓬的抓皺花苞公主袖設計。圖／REDValentino提供
條紋上衣，16,800元。圖／REDValentino提供
條紋上衣，16,800元。圖／REDValentino提供
The Marc Jacobs早秋同樣也充滿浪漫公主風。圖／Marc Jacobs提供
The Marc Jacobs早秋同樣也充滿浪漫公主風。圖／Marc Jacobs提供
這幾年帶浪漫色彩的剪裁非常流行，蓬蓬的抓皺花苞公主袖幾乎隨處可見，滿足不少人的少女心。圖／Marc Jacobs、REDValentino提供
這幾年帶浪漫色彩的剪裁非常流行，蓬蓬的抓皺花苞公主袖幾乎隨處可見，滿足不少人的少女心。圖／Marc Jacobs、REDValentino提供
緞面蝴蝶結襯衫，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
緞面蝴蝶結襯衫，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
REDValentino早秋推出不少蓬蓬的抓皺花苞公主袖設計。圖／REDValentino提供
REDValentino早秋推出不少蓬蓬的抓皺花苞公主袖設計。圖／REDValentino提供
The Marc Jacobs早秋同樣也充滿浪漫公主風。圖／Marc Jacobs提供
The Marc Jacobs早秋同樣也充滿浪漫公主風。圖／Marc Jacobs提供
REDValentino早秋推出不少蓬蓬的抓皺花苞公主袖設計。圖／REDValentino提供
REDValentino早秋推出不少蓬蓬的抓皺花苞公主袖設計。圖／REDValentino提供

女權 黛安娜

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