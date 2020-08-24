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誠品南西期間限定「解暑俱樂部」復古文青日式刨冰必吃

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
晴子冰室，妳有一顆草莓的心，160元。圖／誠品提供
晴子冰室，妳有一顆草莓的心，160元。圖／誠品提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

炎炎夏日，誠品生活南西即日起至9月1日在4樓EVENT SPACE推出「解暑俱樂部」，推出沁涼啤酒、下酒美食，還有打卡刨冰店邀民眾一起避暑。

熱門打卡刨冰店有復古冰室「昭和浪漫冰室」帶來招牌的「大人系威士忌冰淇淋」，以及板橋人氣冰店「晴子冰室」，在刨冰中加入蜂蜜蛋糕，並淋上滿滿手工草莓醬的「妳有一顆草莓的心」，抹茶控則可點「那個水瓶座的抹茶叔叔」，還有運用台茶泡製成的甘醇「戀愛巴士」，清爽回甘。

現場精選啤酒有「臺虎精釀」人氣的長島冰啤、首次登場的檸檬蜂蜜啤酒哈尼雷夢艾爾，還有「禾餘麥酒」的古早味紅茶啤酒，以及日本水果果實酒專門店「小器梅酒屋」帶來多款經典水果酒，像是岡山縣巨峰葡萄釀製的「貓眼葡萄」與有「桃之女王」美稱的清水白桃釀成的「清水白桃酒」，還有選用赤盤當地古城青梅製成的「濁梅酒」等水果酒，不能出國也能品飲道地日本味。可搭配夏日下酒美食「一碗小涼麵」的招牌麻醬涼麵。

除了誠品南西店，誠品信義店5樓「默爾pasta & pizza」推出「夏日啤酒嘉年華」即日起至9月30日啤酒全面8折優惠；松菸店B2「mr.kanso」推出全新啤酒冰沙系列，選用可爾必思配上Kirin生啤調合成的「可爾先生」、燒酎配上葡萄柚加上-5度啤酒冰沙調製而成的「柚一次見到你」，還有由藍柑橘與荔枝融合，加上檸檬的酸甜氣泡飲「BU嚕BU嚕」。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

昭和浪漫冰室，和醬燒手工布丁，100元。圖／誠品提供
昭和浪漫冰室，和醬燒手工布丁，100元。圖／誠品提供
晴子冰室，那個水瓶座的抹茶叔叔，130元。圖／誠品提供
晴子冰室，那個水瓶座的抹茶叔叔，130元。圖／誠品提供
昭和浪漫冰室，大人系威士忌冰淇淋，149元。圖／誠品提供
昭和浪漫冰室，大人系威士忌冰淇淋，149元。圖／誠品提供
小器梅酒屋，從前從前系列，1,090元。圖／誠品提供
小器梅酒屋，從前從前系列，1,090元。圖／誠品提供
臺虎精釀，臺式檸檬沙瓦，200元。圖／誠品提供
臺虎精釀，臺式檸檬沙瓦，200元。圖／誠品提供
誠品生活南西在4樓EVENT SPACE推出「解暑俱樂部」
誠品生活南西在4樓EVENT SPACE推出「解暑俱樂部」
誠品生活松菸店，mr.kanso（左起）可爾先生、BU嚕 BU嚕、柚一次見到你，各168元。圖／誠品提供
誠品生活松菸店，mr.kanso（左起）可爾先生、BU嚕 BU嚕、柚一次見到你，各168元。圖／誠品提供
臺虎精釀，長島冰啤9.99，200元。圖／誠品提供
臺虎精釀，長島冰啤9.99，200元。圖／誠品提供

誠品 蜂蜜

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