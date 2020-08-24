搶國內住宿旅遊市場 麗寶福容飯店推中秋國慶連假優惠

暑假才快結束，為搶國內旅遊住宿市場，麗寶樂園渡假區的麗寶福容大飯店搶先推出中秋和國慶連假住宿優惠，10月1日至3日，推「麗寶假期-中秋童樂趣」、10月9日至10日「麗寶假期-國慶雙享趣」，3天2夜1萬4499元起，專案包含精緻雙人房兩晚、 自助早餐每天2客、自助晚餐2客乙次、馬拉灣及探索世界雙樂園雙日暢遊券、同樂券等內容。

麗寶福容大飯店表示，中秋、國慶年底前的連續長假國內旅遊人潮應多，渡假區內今年初有OUTLET MALL二期，全台最美星巴克鐘樓，科莫湖水舞秀；兒童交通安全教育館，剛加入營運的麗寶賽車主題旅店，因看好下半年的國旅市場。這次主推3天2夜的麗寶假期1萬4499元起，享自助早晚餐、水陸雙樂園門票、同樂券，入住麗寶假期-中秋童樂趣，還有房客專屬「搗麻糬」、「手作燈籠」中秋限定休閒活動。

中秋佳節也推出「福盈月容」廣式月餅禮盒，即日起至10月1日限量販售，每盒8個，售價1080元，企業客戶買滿50盒，可享85折優惠，滿100盒可享8折優惠，預訂專線04-25560768。更多詳情可上飯店官網或訂房專線04-25592888。