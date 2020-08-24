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搶國內住宿旅遊市場 麗寶福容飯店推中秋國慶連假優惠

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
為搶國內住宿旅遊市場，麗寶福容大飯店推中秋國慶連假優惠。圖／麗寶福容大飯店提供
為搶國內住宿旅遊市場，麗寶福容大飯店推中秋國慶連假優惠。圖／麗寶福容大飯店提供

暑假才快結束，為搶國內旅遊住宿市場，麗寶樂園渡假區的麗寶福容大飯店搶先推出中秋國慶連假住宿優惠，10月1日至3日，推「麗寶假期-中秋童樂趣」、10月9日至10日「麗寶假期-國慶雙享趣」，3天2夜1萬4499元起，專案包含精緻雙人房兩晚、 自助早餐每天2客、自助晚餐2客乙次、馬拉灣及探索世界雙樂園雙日暢遊券、同樂券等內容。

麗寶福容大飯店表示，中秋、國慶年底前的連續長假國內旅遊人潮應多，渡假區內今年初有OUTLET MALL二期，全台最美星巴克鐘樓，科莫湖水舞秀；兒童交通安全教育館，剛加入營運的麗寶賽車主題旅店，因看好下半年的國旅市場。這次主推3天2夜的麗寶假期1萬4499元起，享自助早晚餐、水陸雙樂園門票、同樂券，入住麗寶假期-中秋童樂趣，還有房客專屬「搗麻糬」、「手作燈籠」中秋限定休閒活動。

中秋佳節也推出「福盈月容」廣式月餅禮盒，即日起至10月1日限量販售，每盒8個，售價1080元，企業客戶買滿50盒，可享85折優惠，滿100盒可享8折優惠，預訂專線04-25560768。更多詳情可上飯店官網或訂房專線04-25592888。

中秋 國慶 麗寶樂園

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