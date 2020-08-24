用味蕾去旅行 業者推出老饕類出國體驗

「好想到北海道大吃海鮮喔！」相信這一定是今年秋天最多老饕的遺憾，不能出國沒關係，旅遊電商平台KKday首推「老饕類出國體驗」與知名肉品、連鎖超市生鮮代理攜手合作，引進智利急凍帝王蟹、北海道生食級干貝等高級食材，通通冷凍宅配直送你家。

比馬卡龍大的干貝你吃過嗎？來自北海道的生食級干貝，集「新鮮、美味」於一身，解凍後可直接沾醬生食，亦可香煎依照喜好搭配醬汁食用，粒粒飽滿、絲絲甘甜，Q彈有嚼勁，多種料理方式，都將帶給你舌尖上的奢華饗宴。

平均耗廢15年養成計畫的智利帝王蟹，碩大肥美的蟹肉，鮮嫩的口感中帶有帝王蟹天然的鮮甜，不論是清蒸還是煮火鍋，五星級的奢華享受，一口接著一口著實叫人吮指回味。

這次特別推出多種精選組合，像是由阿拉伯紅海藍鑽蝦、韓國半殼生蠔、菲律賓熟凍大章魚組成的超值禮包，其中藍鑽蝦更是中東皇室的御用食材，搭配肉質肥滿的半殼生蠔，以及解凍即可切片食用的新鮮大章魚，吃進嘴裡，宛如聽見海浪打上岸的聲音，讓你一次品嚐十足的海味。

吃完海鮮再來點甜點滿足口腹之慾吧。來自日本廣島高級法式餐館－櫻下亭主廚創意研發無麩質酒粕磅蛋糕，上質的濃醇酒粕，釀造出豐潤的厚實口感，餡料與蛋糕體彷彿絕妙的協奏曲，和風內餡與歐洲糕點的組合，絕對是難以忘懷的好滋味！另外，不用特別飛到日本也有來自北海道的超人氣ROYCE’生巧克力，手工製作，使用北海道生奶油，融於口中美味無比，使人聯想起北海道的天然優美景緻，正是懷念的日式風味。