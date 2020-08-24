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星宇航空推限量中秋禮盒「星宇箱」今晚6時開賣

聯合報 / 記者彭宣雅/台北即時報導
「星宇箱_STARBOX」開箱。圖／星宇航空提供
「星宇箱_STARBOX」開箱。圖／星宇航空提供

星宇航空首次推出中秋禮盒，以航空運輸AKＨ集裝箱造型為設計靈感，並與台灣在地知名奶油圓餅店but. we love butter(簡稱but.)聯手共同推出「星宇箱＃STARBOX」，每盒售價1780元。

今晚6點於星宇小舖準時開賣。自即日起至8月31日限量預購，每筆訂單限購兩盒，收貨時間為9月10日至9月18日，每日限量出貨。

星宇航空表示，中秋禮盒「星宇箱」突破傳統、堅持細節，將航空意象與時尚結合，搶攻時尚圈「超迷你」風潮，「星宇箱#STARBOX」將航空集裝箱AKH櫃等比例縮小，一個實體AKＨ貨櫃可裝進高達300個迷你版星宇箱。

外盒設計元素運用具有未來感的太空銀結合金屬質感髮絲紋，並以耐刮又耐摔的行李箱主流材質ABS+PC製作，不論當成居家小物或出門配飾，都能一舉營造銀河系上最吸睛亮點。

「星宇箱#STARBOX」選用but.最經典的「濃厚奶油餅乾」及「生乳酪蜂蜜海鹽」雙口味甜點組合（每種口味4入，共8入）。濃厚奶油餅乾可品嘗法國頂級艾許奶油 (ÉCHIRÉ BUTTER)與台灣嘉義洲南日曬鹽的異國結合 ; 生乳酪蜂蜜海鹽則加入了台灣霧峰蜂蜜，鹹甜滋味，創造出多層次口感。

星宇航空表示，令人驚喜的還有以宇宙旅行為主題，與but.獨家共同創作六款登陸紀念貼紙，可自由裝飾及黏貼於外箱，成為獨一無二的回憶。除此之外，更加碼登月紀念限定色＃奔月銀飛行飄帶，此款飄帶一面為「STARLUX」Logo，一面文字為「FLY TO THE MOON」，今年中秋就讓星宇航空與你一起私奔到月球。

星宇航空「星宇箱＃STARBOX」登陸計劃

售價：1780元

預購時間：8月24日18:00起至8月31日23:59 (數量有限，售完為止)

到貨時間：9/10-9/18 (每日限量出貨)

購買網址：http://bit.ly/STARLUXshop

「星宇箱_STARBOX」將航空集裝箱AKH櫃等比例縮小，一個實體AKH貨櫃可裝進高達300個迷你版星。圖／星宇航空提供
「星宇箱_STARBOX」將航空集裝箱AKH櫃等比例縮小，一個實體AKH貨櫃可裝進高達300個迷你版星。圖／星宇航空提供
「星宇箱_STARBOX」外箱。圖／星宇航空提供
「星宇箱_STARBOX」外箱。圖／星宇航空提供
2020中秋禮盒「星宇箱_STARBOX」。圖／星宇航空提供
2020中秋禮盒「星宇箱_STARBOX」。圖／星宇航空提供

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