台鐵與全家聯名推鮮食 滷排骨飯麵、酸菜肉包8月26日開賣

台鐵便當繼8月12日新推出的2款聯名懷舊創新鮮食，「排骨肉蛋吐司」與「經典滷排飯卷」外，8月26日起再加碼推出「滷排骨麵」、「滷肉排骨飯」、「酸菜肉包」與「經典滷大排」4款新品鮮食，於全台全家便利商店開賣。

台鐵局表示，肉蛋吐司是台中的人氣早餐，採用先炸後滷的台鐵「滷排骨」取代煎肉排，搭配奶油香烤帶皮吐司與滑順歐姆蛋，創新的美味，讓人驚艷。另外，拌入經典去骨里肌肉與酸菜的Q彈「酸菜肉包」，鹹香風味，吮指留香，也是早餐的好選擇。

台鐵局表示，台灣人愛喝湯是不分季節，為延續「台鐵便當」具有「幸福的記憶癮味」品牌印象，精心研發「滷排骨麵」，特別以湯麵的形式選用國產里肌排骨，搭配台式油麵與油蔥酥肉燥湯頭，讓消費者品嘗後，幸福滿載。

台鐵局說，第一波鮮食中採取期間限定預購販售的冷凍「經典滷排骨」廣受消費者喜愛，這次特別推出冷藏單片裝的「經典滷大排」，「剪開微波」就可以品嘗到「台鐵便當」經典的美味滷排骨，快速又便利。