美成經典的香水瓶身！香奈兒N°5晚宴包歷年變化整理

香奈兒今年秋冬包款中，除了有許多荷葉邊背帶包、束口袋包等經典復古又加入裝飾巧思的設計之外，最讓人矚目的就是香水造型晚宴包了！不只擁有逼真的瓶身，復刻概念相信也讓很多香奈兒迷有種經典重現的驚喜感。

在前任藝術總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）任內，大概是從2003年開始香奈兒幾乎每季都會推出造型特殊的晚宴包，這些晚宴包的概念通常也都會配合當季設計主題，數量非常稀少，售價不斐，是VIP爭相收藏的代表商品。不過自從現任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）上任後，除了2020 巴黎-康朋街31號工坊系列所推出的鳥籠包之外，其他季完全看不到任何造型晚宴包，讓人一度以為這個特殊包款的傳統可能不會繼續。