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美成經典的香水瓶身！香奈兒N°5晚宴包歷年變化整理
香奈兒今年秋冬包款中，除了有許多荷葉邊背帶包、束口袋包等經典復古又加入裝飾巧思的設計之外，最讓人矚目的就是香水造型晚宴包了！不只擁有逼真的瓶身，復刻概念相信也讓很多香奈兒迷有種經典重現的驚喜感。
在前任藝術總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）任內，大概是從2003年開始香奈兒幾乎每季都會推出造型特殊的晚宴包，這些晚宴包的概念通常也都會配合當季設計主題，數量非常稀少，售價不斐，是VIP爭相收藏的代表商品。不過自從現任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）上任後，除了2020 巴黎-康朋街31號工坊系列所推出的鳥籠包之外，其他季完全看不到任何造型晚宴包，讓人一度以為這個特殊包款的傳統可能不會繼續。
在2014 Cruise度假系列中，第一款香水造型晚宴包誕生，以香奈兒最標誌性的N°5香水瓶身為造型並搭配皮穿鍊背帶，透過壓克力材質呈現，當時有透明款和黑色款，蔚為話題，後來在2018巴黎-漢堡工坊系列中也曾推出金色條紋款的香水包。而最新曝光的2020秋冬系列中，維吉妮維婭再度把香水造型包帶到我們面前，配合本季英國愛德華時代浪漫主義、80年代搖滾的風格主軸，分別用華麗的寶石裝飾透明瓶身，或是拼接香奈兒標誌色黑與白，同樣延續皮穿鍊背帶的設計，再現曾經掀起話題的經典。
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