情人節之選！倪妮巧戴積家「約會」珠寶表 大放仙氣

明天8月25日就是一年一度的七夕情人節了，不管有情人、沒情人的你，是否安排好星期二晚上的約會了？約會不一定是與情人，也可以是家人、和朋友、和要好的姐妹掏，開心相約，就是一場暢快的約會了。而積家（Jaeger-LeCoultre）恰巧也有一款腕表與此相關，正是「約會（Rendez-Vous）」系列女表。

巧合的是：近日積家正好於官方instagram帳號上找來品牌大使倪妮配戴上約會系列腕表，展現手上的奪目風采，不到10秒的短影音，令人意猶未盡。因張藝謀執導的「金陵十三釵」而走紅的倪妮，獅子座的她月初剛過生日，雖然外型高冷，但不時在ig貼出寵物或樂高照片，展現平易近人一面。