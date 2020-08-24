情人節之選！倪妮巧戴積家「約會」珠寶表 大放仙氣
明天8月25日就是一年一度的七夕情人節了，不管有情人、沒情人的你，是否安排好星期二晚上的約會了？約會不一定是與情人，也可以是家人、和朋友、和要好的姐妹掏，開心相約，就是一場暢快的約會了。而積家（Jaeger-LeCoultre）恰巧也有一款腕表與此相關，正是「約會（Rendez-Vous）」系列女表。
巧合的是：近日積家正好於官方instagram帳號上找來品牌大使倪妮配戴上約會系列腕表，展現手上的奪目風采，不到10秒的短影音，令人意猶未盡。因張藝謀執導的「金陵十三釵」而走紅的倪妮，獅子座的她月初剛過生日，雖然外型高冷，但不時在ig貼出寵物或樂高照片，展現平易近人一面。
積家約會系列，系列名稱Rendez-Vous正出自法文「約會」之意。品牌去年也曾推出兩款Celestial星空腕表，結合彩色寶石表圈，以及雕刻以十二星座的珍珠母貝表面，展現滿天星斗的宇宙蒼穹浪漫而倪妮手上配戴的款式則為約會系列月相腕表的頂級珠寶款式，其最大亮點正在於表面上大量鑲嵌以長方形鑽石，同時星空與月相顯示則以雪花式鑲嵌藍色系寶石，勾勒出明月當頭的變幻夜空；同系列另有入門價位的日夜顯示功能中型款，自動上鏈機芯具玫瑰金自動盤，表圈鑲嵌整圈鑽石，表面也具兩種紋路打磨修飾，定價則約42萬8,000元。
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