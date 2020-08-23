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獨／開幕3年半 最後一間「豚骨一燈」拉麵8月31日熄燈

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獨／開幕3年半 最後一間「豚骨一燈」拉麵8月31日熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
豚骨一燈所推出的的一燈白豚拉麵。圖／記者陳睿中攝
豚骨一燈所推出的的一燈白豚拉麵。圖／記者陳睿中攝

愛吃拉麵的民眾，又將少一間選擇了！由日本「麵屋一燈」所成立的拉麵品牌「豚骨一燈」，因租約到期的因素，將於8月31日結束營業、退出桃園台茂購物中心。這代表豚骨一燈繼台北店拉下鐵門後，最後一間門市也將熄燈落幕。

來自於東京的拉麵店「豚骨一燈」，多次在美食網站Tabelog奪下東京拉麵店最高分，因此擁有「東京拉麵之王」的美譽。社長坂本幸彥特別以豚骨、魚介（魚乾）作為湯頭基底，2017年3月在台北統一時代百貨打造出「豚骨一燈」，後又再插旗桃園台茂購物中心。不同於麵屋一燈的雞骨湯系拉麵，豚骨一燈店內供應有黃金白豚拉麵、一燈白豚拉麵等不同口味的拉麵，其中台灣限定的「辛十二香拉麵」，更是大膽使用「香菜」作為配料，成功引發話題。

經過約2年的經營，豚骨一燈台北信義店因租約因素，在2019年2月底結束營業。經過一年半後，豚骨一燈台茂店也將於8月31日停業。隨著官方粉絲團消息一出，粉絲也留言表示「嗚嗚別走啊 我很喜歡這間說」、「統一時代店不該關啊」、「等等，從台北消失後，又要從桃園消失嗎」而隨著豚骨一燈落幕，一燈目前在台還有麵屋一燈、麵屋一燈 Express等2間門市。

豚骨一燈台茂店將於8月31日熄燈。圖／翻攝自臉書
豚骨一燈台茂店將於8月31日熄燈。圖／翻攝自臉書

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