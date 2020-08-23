等了3個月！人氣拉麵「勝王」重新復活 排隊人潮不減

總是吸引眾多拉麵粉絲朝聖、自今年5月6日暫時停業的台北拉麵名店「勝王」，近期再度於林森北路商圈重新開幕，新店面同樣距離中山商圈不遠，讓拉麵迷們可以再度品嚐到店內的特色拉麵。

源自農業用語的「二毛作」，意思就是在同一個店面中，於不同日期或時間，提供不同的菜單或是料理。勝王最初是鬼金棒啦麵店的二毛作店，利用鬼金棒中山店的店面，限時於每週二登場。店內最大的特色，就是利用牛、豬、雞、魚等不同食材熬煮湯底，再藉由麵體、配料、香料等組合，變化出多元的風格拉麵。由於拉麵水準高、口味充滿驚喜，因此勝王是許多拉麵迷心中最佳的台北拉麵店之一，門口常可見到長長的人龍。

2018年時，勝王轉至中山北路上的鬼金棒沾麵店旁開設獨立店面，但是在今年年初時，鬼金棒中山店的土地面臨都更，所以鬼金棒中山店移至勝王現址，而勝王也自5月6日起開始停業。經過3個多月的等待，勝王又於林森北路上開設新店面，並於8月22日開幕，店址鄰近錢櫃KTV林森店，目前供應有八幡屋本膳七味胡麻擔擔麵、八幡屋本膳瑪莎啦薩索雞白湯柳麵等多款拉麵，儘管在下午時段，仍可見到十餘人在現場排隊等候，可見其魅力。