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安全氣囊+安全帶當材料 agnès b.推環保托特包
現代人環保意識高漲，自備購物袋出門的狀況早已稀鬆平常，尤其輕便好攜帶的托特提包更是受歡迎。agnès b.近日推出一款環保托特包，不只擁有品牌標誌性的配色和簡約外型，材質也充分展現「友善地球」的理念，當中還藏有特別的驚喜呢！
Agnès女士把廢棄舊車中未使用過的安全氣囊和安全帶加以回收改造，變成環保托特包，由於安全氣囊原本的形狀、顏色與縫線隨車輛型號各不相同，品牌特別保留他們的原本樣貌，讓每一款環保再造托特包都有獨一無二的細節特色。全系列共有三款顏色，分別是黑、白、墨綠，正中間印上agnès b. Logo，造型樸質好搭。
agnès b.在品牌創立之初其實就致力於實踐環保理念，大部分的服飾在法國本地或歐洲生產製作，盡可能減少因為航空運輸造成的碳排放量以及後續引起的溫室效應影響，並將化學合成物質的使用量減至最低。此外，2003年成立的TARA海洋科學考察基金會旗下TARA雙桅縱帆船也不斷透過航行全球海域進行海洋生態威脅、氣候變遷觀察，希望能藉各種方式為「環境永續」議題提供有助的觀點與實質研究結果。
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