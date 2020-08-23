安全氣囊+安全帶當材料 agnès b.推環保托特包

現代人環保意識高漲，自備購物袋出門的狀況早已稀鬆平常，尤其輕便好攜帶的托特提包更是受歡迎。agnès b.近日推出一款環保托特包，不只擁有品牌標誌性的配色和簡約外型，材質也充分展現「友善地球」的理念，當中還藏有特別的驚喜呢！

Agnès女士把廢棄舊車中未使用過的安全氣囊和安全帶加以回收改造，變成環保托特包，由於安全氣囊原本的形狀、顏色與縫線隨車輛型號各不相同，品牌特別保留他們的原本樣貌，讓每一款環保再造托特包都有獨一無二的細節特色。全系列共有三款顏色，分別是黑、白、墨綠，正中間印上agnès b. Logo，造型樸質好搭。