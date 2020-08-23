把王陽明當芭比猛換鞋！蔡詩芸當導演盡情控制老公

之前我們才看到Roger Vivier推出由韓星申敏兒自導自演的形象廣告，緊接著最近TOD’S也找來台灣明星夫妻檔王陽明、蔡詩芸發揮創意，自導自演最新的經典My Gommino訂製豆豆鞋系列廣告短片，兩人在片中展現有趣的互動，多款式的豆豆鞋魅力也一覽無遺。

這支My Gommino訂製豆豆鞋系列廣告短片其實是由蔡詩芸親自指導，並親自參與腳本、拍攝細節、配樂、後製等過程，老公王陽明就像是她的芭比娃娃，穿著一身復古風服飾，在她利用iPad挑選各式材質、顏色、飾釦的豆豆鞋過程中「被控制」不斷換鞋，透過後製剪接、虛擬實境整合所呈現的畫面超級有趣，也讓人看到他們俏皮可愛的一面。