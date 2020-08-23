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把王陽明當芭比猛換鞋！蔡詩芸當導演盡情控制老公
之前我們才看到Roger Vivier推出由韓星申敏兒自導自演的形象廣告，緊接著最近TOD’S也找來台灣明星夫妻檔王陽明、蔡詩芸發揮創意，自導自演最新的經典My Gommino訂製豆豆鞋系列廣告短片，兩人在片中展現有趣的互動，多款式的豆豆鞋魅力也一覽無遺。
這支My Gommino訂製豆豆鞋系列廣告短片其實是由蔡詩芸親自指導，並親自參與腳本、拍攝細節、配樂、後製等過程，老公王陽明就像是她的芭比娃娃，穿著一身復古風服飾，在她利用iPad挑選各式材質、顏色、飾釦的豆豆鞋過程中「被控制」不斷換鞋，透過後製剪接、虛擬實境整合所呈現的畫面超級有趣，也讓人看到他們俏皮可愛的一面。
而TOD’S My Gommino訂製服務的流程其實也就是影片中呈現的那樣，消費者在全台TOD’S精品店內透過所提供的iPad即可立即選擇鞋面皮革、鞋履飾釦、鞋底豆豆顏色、壓印英文名字等，細節縫線選擇更多達17種，連細節都可以注入自己的獨特個性。除了經典款之外TOD’S與法拉利(Ferrari)聯名男鞋也在訂製系列中，無論男、女、各種年齡層皆可在店內挑選自己親自組合設計的豆豆鞋，如果要送禮，也提供客製壓印名字服務，非常貼心。
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