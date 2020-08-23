快訊

和平區長補選鐵票區無黨獲勝 國民黨開放引藍綠白混戰

大學9月起禁止學生宿舍檢疫 潘文忠：爭取集中檢疫所

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【米其林預測】美食家許心怡看台中 有兩家可能摘二星

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
台中JL Studio主廚林恬耀，2020年入選「亞洲50最佳餐廳」。圖／聯合報系資料照片
台中JL Studio主廚林恬耀，2020年入選「亞洲50最佳餐廳」。圖／聯合報系資料照片

「2020台中台北米其林指南」即將在8月24日公佈，究竟星落誰家，引發各界高度矚目。尤其米其林首度將台中納入評鑑，究竟台中會不會有三星餐廳？哪些餐廳可以拿下星星？都是熱門話題。愛飯糰團長、美食家許心怡表示：「JL Studio、鹽之華這兩家餐廳，有可能摘二星。」

談到台中，許心怡馬上大呼：「遺憾！」她說：「如果不是樂沐關了，樂沐是有可能可以拿下三星的。」許心怡指出，樂沐原本就是全台灣唯一通過Relais & Chateaux 評鑒的「傑出餐廳」，「Relais & Chateaux 的標準，一向跟米其林三星的標準是並駕齊驅的。所以樂沐真的非常可惜。」

至於在二星餐廳的部分，許心怡看好的是才拿下2020「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」的JL Studio與鹽之華。

「JL Studio已經得到『亞洲50』肯定，主廚林恬耀用現代料理手法，重現傳統新加坡飲食，並且過去也曾經在樂沐工作，知道國際標準在哪裡，因此拿下二星的機會不小。」許心怡說：「雖然它一樓是座位數比較多的Pinococo皮諾可可義大利餐廳，但是上了二樓，氣氛整個翻轉，完全是星級餐廳的架勢。」

「鹽之華是台中第一家法菜餐廳，女主廚黎俞君對於經典法菜，有自已獨到的詮釋方式。」許心怡表示：「再加上鹽之華不僅在菜色與服務方面，始終維持著專業的高標準，甚至連餐廳建築物，都是直接委請建築師規劃；這樣的標準，其他餐廳真的不容易做到。」

許心怡說：「鹽之華甚至可以做到，在新冠疫情的威脅下，訂位狀況幾乎不太受到影響。所以如果以台中人對一家餐廳的長期支持度來說，我相信在台中人的心目中，鹽之華已經等同拿到二星了。」

至於許多人看好的与玥樓，許心怡直言：「雖然粵菜的確是米其林評鑑中所偏好的菜式類型，但是与玥樓有300個座位，要符合米其林的標準，照顧到每一位顧客的需求，恐怕真的不太容易。」

許心怡表示：「一般來說，要拿下米其林星星的餐廳，大概30個座位，會是最完美的size。因為既能夠照顧到經濟規模，又能夠兼顧餐飲跟服務品質。」她說：「所以在這樣的前提下，我擔心許多台中人心目中的好餐廳，恐怕連米其林一星的水準都談不上。」

JL Studio這道「蠔烙」，靈感來自新加坡庶民美食。圖／摘自JL Studio餐廳Facebook
JL Studio這道「蠔烙」，靈感來自新加坡庶民美食。圖／摘自JL Studio餐廳Facebook
鹽之華的煎烤法國珠雞佐羊肚菌與秋季松露。圖／鹽之華提供
鹽之華的煎烤法國珠雞佐羊肚菌與秋季松露。圖／鹽之華提供
愛飯糰團長許心怡。圖／聯合報系資料照片
愛飯糰團長許心怡。圖／聯合報系資料照片

米其林 樂沐 建築

延伸閱讀

【搶迎米其林3】用餐故意掉叉子？ 神秘客其實不會這樣做

【米其林摘星預測】王瑞瑤：密探到台中，應該很痛苦

【搶迎米其林2】收到邀請函？美食界聚焦台中「摘星」熱門店

【米其林預測】王瑞瑤：「信義區百貨裡餐廳」可望摘星、不看好有更多三星餐廳

相關新聞

把王陽明當芭比猛換鞋！蔡詩芸當導演盡情控制老公

之前我們才看到Roger Vivier推出由韓星申敏兒自導自演的形象廣告，緊接著最近TOD’S也找來台灣明星夫妻檔王陽明...

米其林公布前夕 葉怡蘭：探索台灣味視角更重要

《2020米其林指南台北．台中》明 (24) 日公布，飲食作家葉怡蘭接受經濟日報訪問時提醒，儘管米其林百年來已經為法式 Fine Dinnig 建立崇高的審美體系，但千萬不能忘記米其林的本質就是一本美食旅遊指南...

【米其林預測】美食家許心怡看台中 有兩家可能摘二星

「2020台中台北米其林指南」即將在8月24日公佈，究竟星落誰家，引發各界高度矚目。尤其米其林首度將台中納入評鑑，究竟台...

類海外婚禮正時興 義大皇家酒店婚旅假期夯爆

後疫情時期，不只掀起偽出國風潮，「類海外婚禮」也正夯。國內不少五星級飯店趁著七夕情人節，搶攻婚禮商機，其中位在南台灣的義...

IKEA攜手泰國潮牌聯名39元起 招牌購物袋變身千鳥格紋

IKEA與泰國潮牌Greyhound Original聯名推出全新SAMMANKOPPLA限量系列，Greyhound ...

HUBLOT台灣首間期間限定店 快閃微風廣場

瑞士知名製表品牌宇舶表（HUBLOT），自即日起至10月19日止，於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The...

NU’EST黃旼炫登封 項鍊巧藏獅子座心機

韓團NU’EST的領唱黃旼炫，近日因翻唱台灣熱播偶像劇「想見你」的主題曲，在網路上而引爆話題。他以台灣腔調發音的國語演唱...

鋼筆文具組 給你老派浪漫

《報時光》團隊與老牌《ＳＫＢ文明鋼筆》攜手合作，推出「老派摩登女子鋼筆文具組」，以ＳＫＢ傳承多年的製筆工藝，結合報時光精...

跟3星座談戀愛！年輕愛吵架、晚年愛越深，摩羯上榜？

常聽見身邊有另一半的女性朋友說，喜歡吃甜是因為心裡有苦。難道夫妻、情侶的感情生活，就有這麼多的苦頭嗎？難道不是床頭吵床尾...

ROG Phone 3、《決勝時刻M》打造全台第一個電競直播主選秀節目

ROG Phone 3電競手機搭載Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G行動運算平台、144...

吳謹言、柯佳嬿右臉示人兼撞衫DIOR 照片相似度飆高

柯佳嬿日前宣傳電影新作，身穿兩套DIOR服裝，其中一套早秋系列和吳謹言結結實實撞了衫，巧的是兩位女星也都以右臉入鏡，又拉...

RICHARD MILLE力挺品牌好友Rafael Nadal同名體育學院

對的事要堅持，不因時間、時局而變化。RICHARD MILLE與品牌好友、職業網壇天王「西班牙蠻牛」Rafael Nad...

熱門新聞

巴威颱風23:30解除海警 明天西半部仍要慎防大雨

巴威颱風持續增強到深夜都很靠近 14縣市豪雨大雨特報

跟3星座談戀愛！年輕愛吵架、晚年愛越深，摩羯上榜？

留意颱風尾雨勢！ 鄭明典示警：巴威是有大尾巴的颱風

用路人注意！巴威颱風今最靠近 「2路段」列重點防禦

同事「組裝+重灌」花2小時！他20分鐘搞定慘被開除 老闆：顧全大局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。