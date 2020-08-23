【米其林預測】美食家許心怡看台中 有兩家可能摘二星

「2020台中台北米其林指南」即將在8月24日公佈，究竟星落誰家，引發各界高度矚目。尤其米其林首度將台中納入評鑑，究竟台中會不會有三星餐廳？哪些餐廳可以拿下星星？都是熱門話題。愛飯糰團長、美食家許心怡表示：「JL Studio、鹽之華這兩家餐廳，有可能摘二星。」

談到台中，許心怡馬上大呼：「遺憾！」她說：「如果不是樂沐關了，樂沐是有可能可以拿下三星的。」許心怡指出，樂沐原本就是全台灣唯一通過Relais & Chateaux 評鑒的「傑出餐廳」，「Relais & Chateaux 的標準，一向跟米其林三星的標準是並駕齊驅的。所以樂沐真的非常可惜。」

至於在二星餐廳的部分，許心怡看好的是才拿下2020「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」的JL Studio與鹽之華。

「JL Studio已經得到『亞洲50』肯定，主廚林恬耀用現代料理手法，重現傳統新加坡飲食，並且過去也曾經在樂沐工作，知道國際標準在哪裡，因此拿下二星的機會不小。」許心怡說：「雖然它一樓是座位數比較多的Pinococo皮諾可可義大利餐廳，但是上了二樓，氣氛整個翻轉，完全是星級餐廳的架勢。」

「鹽之華是台中第一家法菜餐廳，女主廚黎俞君對於經典法菜，有自已獨到的詮釋方式。」許心怡表示：「再加上鹽之華不僅在菜色與服務方面，始終維持著專業的高標準，甚至連餐廳建築物，都是直接委請建築師規劃；這樣的標準，其他餐廳真的不容易做到。」

許心怡說：「鹽之華甚至可以做到，在新冠疫情的威脅下，訂位狀況幾乎不太受到影響。所以如果以台中人對一家餐廳的長期支持度來說，我相信在台中人的心目中，鹽之華已經等同拿到二星了。」

至於許多人看好的与玥樓，許心怡直言：「雖然粵菜的確是米其林評鑑中所偏好的菜式類型，但是与玥樓有300個座位，要符合米其林的標準，照顧到每一位顧客的需求，恐怕真的不太容易。」