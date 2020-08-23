類海外婚禮正時興 義大皇家酒店婚旅假期夯爆
後疫情時期，不只掀起偽出國風潮，「類海外婚禮」也正夯。國內不少五星級飯店趁著七夕情人節，搶攻婚禮商機，其中位在南台灣的義大皇家酒店，將婚禮結合度假推出3天2夜「婚旅假期」，讓準新人提前慶祝七夕，同時前見習走向紅毯的浪漫過程。
新冠肺炎疫情趨緩後，婚宴活動回溫，戶外婚禮型式也較往年增加，不少飯店業為此挖空心思，推出客製化婚禮爭取青睞，度假型飯店更成為「類海外婚禮」的首選。
七夕情人節前夕，義大皇家酒店與幸福水晶婚禮顧問公司攜手舉辦婚旅假期，3天2夜行程安排燭光晚餐、情侶手作課程，還有叢林派對等婚禮見證儀式，另結合時下流行的風格攝錄影，首創「實境秀婚
攝」，在新人客房、主題餐廳、義大世界摩天輪等場景架設Gopro ，全程捕捉愛侶們每個值得紀念的經典畫面。
婚旅假期第2天，則讓準新人化身婚禮練習生，穿上禮服，在皇家花園廣場，走上紅毯、交換誓言，醉在愛的泡泡裡，提前預習心目中完美的婚禮。
義大皇家酒店表示，很多準新人原本計畫到國外舉辦婚禮，但碰上疫情，因此轉而選擇在國內度假勝地舉辦，擁有歐洲建築風格的義大皇家酒店，有雅緻的西式教堂、媲美皇室的宴會廳，還有亞洲少數具備
絢麗聲光水舞秀的夢之湖廣場，婚宴餐點也跳脫傳統，可依新人的需求而規畫，除五星主廚料理的中式合菜外，還有日系和風精緻料理、歐式義大利浪漫佳餚，親友團來參加婚禮更能順遊義大世界購物廣場，搭乘象徵幸福的摩天輪，享受「類出國」歡樂氛圍。
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