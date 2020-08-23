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IKEA攜手泰國潮牌聯名39元起 招牌購物袋變身千鳥格紋

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
IKEA SAMMANKOPPLA系列讓居家用品，變身為潮流單品。圖／IKEA提供
IKEA SAMMANKOPPLA系列讓居家用品，變身為潮流單品。圖／IKEA提供

IKEA與泰國潮牌Greyhound Original聯名推出全新SAMMANKOPPLA限量系列，Greyhound Original招牌的設計元素「千鳥格紋」也充分運用在這次聯名。SAMMANKOPPLA系列包括椅套、LED多用途燈、購物袋、靠枕、地毯、衣帽架等23款限量家具家飾品，系列售價39元起，為居家生活注入潮流感。

SAMMANKOPPLA限量系列的設計靈感來自泰國曼谷，融合曼谷街頭的多元兼容與繽紛多彩，同時擅於將物品重製、重複使用的習慣，打造出多功能、實用與潮流感的系列商品。

例如舊塑膠桶造型的燈、用寶特瓶素材製作的地毯，不僅創新，也傳遞了永續發展的精神。藉由回收、再利用還有創意改造物品的過程，創造出多功能和平易近人價格的商品。

Greyhound Original輕鬆有趣的設計呈現在聯名系列，其中一款長版衛衣，可別以為是oversize設計的上衣，這是SAMMANKOPPLA系列中以長版長袖衛衣做設計的椅套，充滿潮流設計感，椅套上的口袋設計也能放遙控器或手機，方便收納。

LED多用途燈的設計靈感源自曼谷街頭常見的舊塑膠桶，透過多重顏色及多個特殊造型的LED燈互相搭配，或掛在同系列衣帽架上，成為點亮居家設計的一角。並以在東南亞各地市場常見的靠枕為靈感，以黑白幾何的圖樣設計出三角形靠枕，為身體提供適當支撐，無論是坐著、躺著、趴著都非常實用。

並把千鳥格紋運用在包款、餐具，包含筆記型電腦包、萬用包、馬克杯、餐盤等，其中特別改造IKEA最普及的FRAKTA購物袋，除了外觀使用千島格紋外，並特別加上拉鍊設計防止物品掉落，另外方便隨身用品收納的千鳥格萬用包39元、電腦包79元。

SAMMANKOPPLA筆記型電腦包79元。圖／IKEA提供
SAMMANKOPPLA筆記型電腦包79元。圖／IKEA提供
LED多用途燈的設計靈感源自曼谷街頭常見的舊塑膠桶，每個699元。圖／IKEA提供
LED多用途燈的設計靈感源自曼谷街頭常見的舊塑膠桶，每個699元。圖／IKEA提供
附輪腳的層架組，靈感來自於曼谷經常可見的工地鷹架，方便收納、方便移動，也可搭配SAMLA收納盒收納小物。圖／IKEA提供
附輪腳的層架組，靈感來自於曼谷經常可見的工地鷹架，方便收納、方便移動，也可搭配SAMLA收納盒收納小物。圖／IKEA提供
SAMMANKOPPLA萬用包39元。圖／IKEA提供
SAMMANKOPPLA萬用包39元。圖／IKEA提供
以在東南亞各地市場常見的靠枕為靈感設計出的三角形靠枕，990元。圖／IKEA提供
以在東南亞各地市場常見的靠枕為靈感設計出的三角形靠枕，990元。圖／IKEA提供
SAMMANKOPPLA系列改造IKEA廣為人知的FRAKTA購物袋，99元。圖／IKEA提供
SAMMANKOPPLA系列改造IKEA廣為人知的FRAKTA購物袋，99元。圖／IKEA提供
SAMMANKOPPLA袋子99元。圖／IKEA提供
SAMMANKOPPLA袋子99元。圖／IKEA提供

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