NU’EST黃旼炫登封 項鍊巧藏獅子座心機

韓團NU’EST的領唱黃旼炫，近日因翻唱台灣熱播偶像劇「想見你」的主題曲，在網路上而引爆話題。他以台灣腔調發音的國語演唱八三夭的原曲令人驚喜，五官清秀的更在MV中穿上鳳南高中校服，迷倒全台粉絲。8月9日獅子座誕生的他也剛剛過完24歲生日，他還配戴著獅子座圖騰造型的項鍊，在這個月份登上韓國時尚雜誌的封面，展現成熟魅力。

黃旼炫所配戴的獅子座星座圖騰項鍊，是奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）今年秋冬的新品Zodiac星座系列項鍊。星座符號以簡約的線條，為每一個星座的象徵圖案鑲上閃耀的水晶。特別的是這個系列的T型鎖扣特地採用金色色調，並在扣環上附有圓盤墜飾，圓盤上雙面分別綴有太陽圖案及象徵星座元素的符號，其中更別出心裁地將施華洛世奇品牌標誌的天鵝當作水元素的符碼，暗藏巧思。別具造型的鎖扣設計，更為配戴穿搭增添趣味。 黃旼炫在IG發布自己登上時尚雜誌的照片，展現成熟魅力。圖／取自IG @optimushwang 施華洛世奇ZODIAC項鍊（由左至右）處女座、金牛座、魔羯座，各3,990元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇ZODIAC項鍊天蠍座，3,990元。圖／施華洛世奇提供 黃旼炫在IG發布自己登上時尚雜誌的照片，展現成熟魅力。圖／取自IG @optimushwang 獅子座的黃旼炫配戴星座造型的項鍊騰上時尚雜誌封面。圖／取自IG、施華洛世奇提供 黃旼炫在IG發布自己登上時尚雜誌的照片，展現成熟魅力。圖／取自IG @optimushwang 黃旼炫在IG發布自己登上時尚雜誌的照片，展現成熟魅力。圖／取自IG @optimushwang 施華洛世奇ZODIAC項鍊雙子座，3,990元。圖／施華洛世奇提供 黃旼炫配戴的施華洛世奇THE ELEMENT CHAIN手鍊，3,490元。圖／施華洛世奇提供 黃旼炫配戴的施華洛世奇THE ELEMENTS MOON手鍊，3,990元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇ZODIAC項鍊巨蟹座，3,990元。圖／施華洛世奇提供 施華洛世奇ZODIAC項鍊（由左至右）雙魚座、巨蟹座、天蠍座，各3,990元。圖／施華洛世奇提供 黃旼炫在IG發布自己登上時尚雜誌的照片，展現成熟魅力。圖／取自IG @optimushwang 施華洛世奇ZODIAC項鍊（由左至右）雙子座、天秤座、水瓶座，各3,990元。圖／施華洛世奇提供