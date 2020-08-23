快訊

川普只吵架、不打架難救台 蘇起：美軍自評軍力輸大陸

陳時中終於談普篩…科學推論 為何導出恐嚇結尾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HUBLOT台灣首間期間限定店 快閃微風廣場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
宇舶表在微風廣場開設「融合的藝術」期間限定店。圖／宇舶表提供
宇舶表在微風廣場開設「融合的藝術」期間限定店。圖／宇舶表提供

瑞士知名製表品牌宇舶表（HUBLOT），自即日起至10月19日止，於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusion」主題期間限定店。品牌特地由瑞士帶來2020年度最新力作，其中包括全新Big Bang One Click唇膏腕表和Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，正是結合高級製表工藝和潮流藝術的「融合的藝術」最完美的展現。

期間限定店位於台北微風廣場一樓，佔地約10坪的精緻購物空間走當代簡約風格，以宇舶標誌性的黑灰代表色調建構，並以藝術畫作點出品牌精神。今年新作Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，以宇舶獨家的皇金（king gold）材質打造45毫米的表殼，從表圈到表盤漸層鑲嵌紅寶石、藍色托帕石、沙弗萊石等八種鮮豔繽紛的彩虹色調寶石，彩虹配色更延伸到鱷魚皮內襯天然橡膠表帶上。腕表也搭載品牌快速更換表帶系統，可隨心更換表帶、搭配整體造型。

全新登場的Big Bang One Click唇膏腕表，是HUBLOT再度與故事藝術大師Marc Ferrero 合作，以藝術家最具代表性的畫作「唇膏」裝飾直徑39毫米的 Big Bang One Click腕表面盤，表款共有黑白兩種色調，分別以白色緞面拋光精鋼和黑色陶瓷 搭配漆面表盤，以同色印花小牛皮內襯天然橡膠表帶，整體採用黑白撞色設計，全球各限量100枚，獻給自信篤定的21世紀新女性。

宇舶表在微風廣場開設「融合的藝術」期間限定店。圖／宇舶表提供
宇舶表在微風廣場開設「融合的藝術」期間限定店。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click唇膏腕表表盒。圖／宇舶表提供
Big Bang One Click唇膏腕表表盒。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click 唇膏腕表39毫米陶瓷款，60萬2,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click 唇膏腕表39毫米陶瓷款，60萬2,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click唇膏腕表39毫米精鋼款，56萬9,000元起。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click唇膏腕表39毫米精鋼款，56萬9,000元起。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click唇膏腕表39毫米精鋼款，56萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click唇膏腕表39毫米精鋼款，56萬9,000元。圖／宇舶表提供
2020 Big Bang One Click唇膏腕表陶瓷款表盤細節。圖／宇舶表提供
2020 Big Bang One Click唇膏腕表陶瓷款表盤細節。圖／宇舶表提供
宇舶表在微風廣場開設「融合的藝術」期間限定店。圖／宇舶表提供
宇舶表在微風廣場開設「融合的藝術」期間限定店。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表， 284萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表， 284萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表， 284萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表， 284萬5,000元。圖／宇舶表提供

品牌 腕表 微風

延伸閱讀

RICHARD MILLE力挺品牌好友Rafael Nadal同名體育學院

超man軍事風腕表 不求戰但不懼戰的堅定意志

鵝蛋正夯！Greubel Forsey新款Balancier S腕表太動感

愛馬仕CRAFTING TIME超凡腕表展 極致工藝9月登台

相關新聞

HUBLOT台灣首間期間限定店 快閃微風廣場

瑞士知名製表品牌宇舶表（HUBLOT），自即日起至10月19日止，於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The...

NU’EST黃旼炫登封 項鍊巧藏獅子座心機

韓團NU’EST的領唱黃旼炫，近日因翻唱台灣熱播偶像劇「想見你」的主題曲，在網路上而引爆話題。他以台灣腔調發音的國語演唱...

鋼筆文具組 給你老派浪漫

《報時光》團隊與老牌《ＳＫＢ文明鋼筆》攜手合作，推出「老派摩登女子鋼筆文具組」，以ＳＫＢ傳承多年的製筆工藝，結合報時光精...

跟3星座談戀愛！年輕愛吵架、晚年愛越深，摩羯上榜？

常聽見身邊有另一半的女性朋友說，喜歡吃甜是因為心裡有苦。難道夫妻、情侶的感情生活，就有這麼多的苦頭嗎？難道不是床頭吵床尾...

ROG Phone 3、《決勝時刻M》打造全台第一個電競直播主選秀節目

ROG Phone 3電競手機搭載Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G行動運算平台、144...

吳謹言、柯佳嬿右臉示人兼撞衫DIOR 照片相似度飆高

柯佳嬿日前宣傳電影新作，身穿兩套DIOR服裝，其中一套早秋系列和吳謹言結結實實撞了衫，巧的是兩位女星也都以右臉入鏡，又拉...

RICHARD MILLE力挺品牌好友Rafael Nadal同名體育學院

對的事要堅持，不因時間、時局而變化。RICHARD MILLE與品牌好友、職業網壇天王「西班牙蠻牛」Rafael Nad...

張軒睿、范少勳雙帥助攻微風信義之夜 業績4.7億

百貨年度盛事「微風信義之夜」以「榮耀再現（Glorious Night）」主題衝出好業績，根據微風集團指出，在封館6小時...

情人節酒吧指南！單身或有情人看這邊就對了！

下周二（8月25日）就是今年的七夕情人節，除了享用美食大餐，飽腹後轉戰一間風格小酒館，是讓情意升溫的絕佳之選。想嚐鮮？通化夜市附近、基隆路上的「安慰劑（Placebo Taipei）」則帶有東方的傳統客棧風格，近期店家更換上全新26杯特調酒單，調酒名稱相當浮誇胡鬧，例如「想遇見愛情卻遇見疫情」、「少在那邊裝白雪公主」、「我們都很厭世卻得活下來」，對邁入曖昧階段的情侶，是卸下心防的聊天話題。

我們都需要「紅色正能量」！香奈兒2020秋妝大玩粉紅色

時代潮流與時尚軌道，不停翻新，也不停演進。2020年因疫情關係，美妝控們不能避免的是「口罩不離身」，想要讓妝感更能凸顯自...

IU李知恩入主女裝品牌改當時尚總監 中國網友：「品味很接地氣」

IU李知恩不只會唱歌、演戲，日前更成為中國本土女裝品牌韓都衣舍的時尚總監與代言人。並親自演繹新一季的時尚大片，所穿著的同...

影／K董見證！ 星宇首班七夕專機 星粉求婚成功

星宇航空「比翼雙飛 七夕雙機」JX8025、JX8520今天浪漫升空！JX8025「月老情人航班」率先在上午11時於桃園...

熱門新聞

巴威颱風形成！ 10時30分發布海警 今最靠近台灣

巴威颱風逼近 北北基等11縣市大雨特報

宜花大雨特報！ 巴威颱風將生成 這些地區注意長浪

巴威颱風23:30解除海警 明天西半部仍要慎防大雨

巴威颱風持續增強到深夜都很靠近 14縣市豪雨大雨特報

【米其林摘星預測】王瑞瑤：密探到台中，應該很痛苦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。