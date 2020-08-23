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HUBLOT台灣首間期間限定店 快閃微風廣場
瑞士知名製表品牌宇舶表（HUBLOT），自即日起至10月19日止，於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusion」主題期間限定店。品牌特地由瑞士帶來2020年度最新力作，其中包括全新Big Bang One Click唇膏腕表和Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，正是結合高級製表工藝和潮流藝術的「融合的藝術」最完美的展現。
期間限定店位於台北微風廣場一樓，佔地約10坪的精緻購物空間走當代簡約風格，以宇舶標誌性的黑灰代表色調建構，並以藝術畫作點出品牌精神。今年新作Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，以宇舶獨家的皇金（king gold）材質打造45毫米的表殼，從表圈到表盤漸層鑲嵌紅寶石、藍色托帕石、沙弗萊石等八種鮮豔繽紛的彩虹色調寶石，彩虹配色更延伸到鱷魚皮內襯天然橡膠表帶上。腕表也搭載品牌快速更換表帶系統，可隨心更換表帶、搭配整體造型。
全新登場的Big Bang One Click唇膏腕表，是HUBLOT再度與故事藝術大師Marc Ferrero 合作，以藝術家最具代表性的畫作「唇膏」裝飾直徑39毫米的 Big Bang One Click腕表面盤，表款共有黑白兩種色調，分別以白色緞面拋光精鋼和黑色陶瓷 搭配漆面表盤，以同色印花小牛皮內襯天然橡膠表帶，整體採用黑白撞色設計，全球各限量100枚，獻給自信篤定的21世紀新女性。
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