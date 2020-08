HUBLOT台灣首間期間限定店 快閃微風廣場

瑞士知名製表品牌宇舶表(HUBLOT),自即日起至10月19日止,於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusion」主題期間限定店。品牌特地由瑞士帶來2020年度最新力作,其中包括全新Big Bang One Click唇膏腕表和Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表,正是結合高級製表工藝和潮流藝術的「融合的藝術」最完美的展現。

期間限定店位於台北微風廣場一樓,佔地約10坪的精緻購物空間走當代簡約風格,以宇舶標誌性的黑灰代表色調建構,並以藝術畫作點出品牌精神。今年新作Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表,以宇舶獨家的皇金(king gold)材質打造45毫米的表殼,從表圈到表盤漸層鑲嵌紅寶石、藍色托帕石、沙弗萊石等八種鮮豔繽紛的彩虹色調寶石,彩虹配色更延伸到鱷魚皮內襯天然橡膠表帶上。腕表也搭載品牌快速更換表帶系統,可隨心更換表帶、搭配整體造型。