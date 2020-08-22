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2020新創生活展 王俠軍等10大頂級工藝名家同台

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
漆道坊製作的茶摺，一個至少費時7個月，務求達到最高境界。記者王昭月／攝影
漆道坊製作的茶摺，一個至少費時7個月，務求達到最高境界。記者王昭月／攝影

王俠軍、許朝宗、彭坤炎等十位名家進駐高雄展覽館舉辦的「2020新創生活展」，呈現台灣在陶瓷、漆器、金工、藍染等領域的精湛技藝，展期至24日止，錯過可惜。

2020新創生活展共有七大亮點，展出內容包括來自英國的遊艇，007坐駕、重現經典的頂級超跑，世界第一位贏得改裝哈雷重機奪冠的冠軍機車，另有陶瓷、茗茶、珠寶等及老品牌新包裝的明星花露水。

最吸睛的莫過於台灣工藝研究中心精心策畫的「台灣頂級工藝」展區，邀請梁晊瑋、王俠軍、許朝宗、葉志誠、陳遠芳、彭坤炎、林義隆、吳宗義、湯文君、蘇小夢10位工藝名家同台。

工藝中心主任許耿修表示，台灣工藝研究發展中心致力於工藝技術保存及研發創新，近年更持續推廣當代工藝文化與扶植產業發展，希望讓台灣優質工藝品走進生活，讓更多人感受到台灣在地工藝產品的溫度及手感。

代表「臺灣頂級工藝」十大名家之一的梁晊瑋，是台灣漆器工藝中生代中最頂尖的一人，在日本與大陸都得過大獎，即使一般的茶摺也經過3、40道工序歷時7個月才製成，表現光亮無痕，幾到最高境界。

在琉璃工藝享富盛名的王俠軍，近年則轉戰白瓷，被大陸喻為「中華當代瓷器復興者」。王俠軍說，白瓷極薄，每進一次爐就是一個風險，製程過程彷彿要度過無數的生命關口，「本來以為陶瓷很簡單，一進去差點滅頂」，王俠軍愈挫愈勇，他說，這是一個革命，希望能對瓷器美學重新詮釋。

陶瓷名家許朝宗，亦是世界級工藝師，他的作品獲德國麥森瓷器青睞，邀請擔任駐廠藝術家。而彰化田中窯以素燒著名，特別的是，陶瓷的本體加入遠紅外線效果，茶葉可以縮短陳化時間。

有風堂漆藝工坊創辦人彭坤炎，是日本農林水產大臣賞及文部科學大臣賞得主，作品獲明治神宮典藏。

彭坤炎（左）是日本農林水產大臣賞及文部科學大臣賞得主，作品獲明治神宮典藏，目前傳承二代。記者王昭月／攝影
彭坤炎（左）是日本農林水產大臣賞及文部科學大臣賞得主，作品獲明治神宮典藏，目前傳承二代。記者王昭月／攝影
天目熒星出品的天目碗，每個色澤花色都是獨一無二。記者王昭月／攝影
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從琉璃世界轉戰白瓷藝術，王俠軍（左）追求藝術革命，圖右為國立工藝中心主任許耿修。記者王昭月／攝影
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許朝宗獲德國麥森瓷器邀為駐廠藝術家，堪稱台灣之光。記者王昭月／攝影
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日本 藍染

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