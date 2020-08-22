跟3星座談戀愛！年輕愛吵架、晚年愛越深，摩羯上榜？

常聽見身邊有另一半的女性朋友說，喜歡吃甜是因為心裡有苦。難道夫妻、情侶的感情生活，就有這麼多的苦頭嗎？難道不是床頭吵床尾和？互相遷就久了，就連包容都失去了，這樣的情感每日都吵吵鬧鬧。

但你看不見的是，這些大小事情，其實互相都在為對方考慮著，也為對方擔心著。以下這3個星座，晚年相濡以沫，早年就是這樣吵吵鬧鬧過日子。

摩羯座

許多的摩羯座，在結婚後的日子裡，許多時間都會把工作當成了生活重心，也因此忽略了生活中重要的溝通，久而久之為了避免這樣的爭吵，摩羯座甚至會主動加班來避開這些煩惱的事情。到了晚年的摩羯，也開始懂得分享生活，與摩羯座相處的晚年是非常幸福可靠的，因為拼都拼過了，該享受了。

水瓶座

偶而喜歡鬥鬥嘴的水瓶座，這樣的相處模式，其實是一種小甜蜜，將這樣的生活情趣，當成他們維繫感情的重要一環，而晚年的水瓶座夫妻，就會多些沈穩的氣息，不再像從前那樣，喜歡拌嘴打鬧，在生活中多些平凡又幸福的感覺，喜歡這樣生活的人選擇水瓶座準沒錯。

雙魚座