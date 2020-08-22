ROG Phone 3、《決勝時刻M》打造全台第一個電競直播主選秀節目
ROG Phone 3電競手機搭載Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G行動運算平台、144 Hz / 1 ms AMOLED 6.59吋顯示螢幕、升級版的AirTrigger 3超音波觸控鍵，上市短短三周在台銷量就創下較去年同期成長一倍的佳績。ROG玩家共和國今天（8月22日）宣布ROG Phone 3與人氣射擊遊戲《決勝時刻® Mobile - Garena》聯名合作，於遊戲中推出專屬活動，並成為今年度台灣官方賽事唯一指定手機，雙方還將聯手打造全台第一個電競直播主選秀節目《為贏而生 決勝之王》。
ROG Phone 3 、《決勝時刻® Mobile - Garena》聯手打造的電競直播主選秀節目《為贏而生 決勝之王》，邀請「殺梗」、「貝莉梅」、「劉萱」、「愛蝦橘子」等4位當紅實況主擔任節目導師，公開招募有興趣成為專業遊戲直播主的玩家，透過海選及節目中一連串的考驗與挑戰，挖掘遊戲直播界的明日之星。
即將登場的「CODM世界大賽」區域選拔「夏季錦標賽」總決賽，同樣由ROG Phone 3與《決勝時刻® Mobile - Garena》共同舉辦，獲勝隊伍除了可獲得遊戲虛寶、獎金及ROG Phone 3電競手機獎勵之外，將代表台灣與全球精銳玩家爭搶100萬美元總獎金。
8月31日前於全台華碩專賣店購買ROG Phone 3（12GB／512GB）就送價值1,490元的ROG 30W快充組，還可再享半年延長保固。ROG Phone 3（12GB／512GB）建議售價29,990元；ROG Phone 3（16GB／512GB）建議售價33,990元。ROG Phone 3（12GB／512GB）已於5大電信門市開賣，專案購機價最低14,990元起。
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