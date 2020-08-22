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吳謹言、柯佳嬿右臉示人兼撞衫DIOR 照片相似度飆高

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
柯佳嬿在宣傳電影時的另一套紗裙穿搭也是來自DIOR經典造型。圖／取自IG
柯佳嬿在宣傳電影時的另一套紗裙穿搭也是來自DIOR經典造型。圖／取自IG

柯佳嬿日前宣傳電影新作，身穿兩套DIOR服裝，其中一套早秋系列和吳謹言結結實實撞了衫，巧的是兩位女星也都以右臉入鏡，又拉高了相似度。

在身為人妻後，柯佳嬿以賣座作品「想見你」帶來高討論度，降齡一半演出好口碑，她向來以纖瘦清新的簡單造型為主，這次在宣傳災難片「海霧」時，穿上了DIOR的經典紗裙、西裝外套，也以2020早秋的褲裝、長靴現身，紮染風格的優閒度假風，呈現民族風的工藝氣息，延續自2020春夏，品牌以迪奧先生的妹妹為主題，將她身為園丁的形象轉化為服裝，洋溢天然氣息的紮染面料就成為主要的設計之一，也更為貼近植物的純淨色澤。

同一套服裝，吳謹言也曾詮釋過，並且配襯Saddle海軍藍紮染馬鞍包，在柔美中融入了帥氣的氛圍。這款前扣襯衫以粉紅色和黑色Tie & Dior牛仔布製成，繭型短袖為其特色，細節處還有繡花蜜蜂圖案；在DIOR的2020早秋女裝中，襯衫單品即是一大亮點，也融入了英倫風的典雅，運用褲裙、蘇格蘭短裙、褶襟裙等搭配帶來兼具帥氣、知性女子的風貌。

柯佳嬿在宣傳電影時的另一套紗裙穿搭也是來自DIOR經典造型。圖／取自IG
柯佳嬿在宣傳電影時的另一套紗裙穿搭也是來自DIOR經典造型。圖／取自IG
吳謹言身穿DIOR粉紅色和黑色Tie & Dior牛仔布襯衫43,000元。圖／取自微博
吳謹言身穿DIOR粉紅色和黑色Tie & Dior牛仔布襯衫43,000元。圖／取自微博
柯佳嬿宣傳電影時身穿DIOR粉紅色和黑色Tie & Dior牛仔布襯衫43,000元、短褲33,000元。圖／取自IG
柯佳嬿宣傳電影時身穿DIOR粉紅色和黑色Tie & Dior牛仔布襯衫43,000元、短褲33,000元。圖／取自IG
柯佳嬿、吳謹言都選穿DIOR早秋系列。圖／DIOR提供
柯佳嬿、吳謹言都選穿DIOR早秋系列。圖／DIOR提供
柯佳嬿宣傳電影時身穿DIOR粉紅色和黑色Tie & Dior牛仔布襯衫43,000元、短褲33,000元。圖／取自IG
柯佳嬿宣傳電影時身穿DIOR粉紅色和黑色Tie & Dior牛仔布襯衫43,000元、短褲33,000元。圖／取自IG
柯佳嬿和吳謹言不僅撞衫，也都以右臉示人，相似度極高。圖／取自IG、微博
柯佳嬿和吳謹言不僅撞衫，也都以右臉示人，相似度極高。圖／取自IG、微博
吳謹言身穿DIOR粉紅色和黑色Tie & Dior牛仔布襯衫43,000元、Saddle海軍藍紮染刺繡帆布馬鞍包價格店洽。圖／取自微博
吳謹言身穿DIOR粉紅色和黑色Tie & Dior牛仔布襯衫43,000元、Saddle海軍藍紮染刺繡帆布馬鞍包價格店洽。圖／取自微博
Saddle海軍藍紮染刺繡帆布馬鞍包，價格店洽。圖／DIOR提供
Saddle海軍藍紮染刺繡帆布馬鞍包，價格店洽。圖／DIOR提供

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