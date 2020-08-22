吳謹言、柯佳嬿右臉示人兼撞衫DIOR 照片相似度飆高

柯佳嬿日前宣傳電影新作，身穿兩套DIOR服裝，其中一套早秋系列和吳謹言結結實實撞了衫，巧的是兩位女星也都以右臉入鏡，又拉高了相似度。

在身為人妻後，柯佳嬿以賣座作品「想見你」帶來高討論度，降齡一半演出好口碑，她向來以纖瘦清新的簡單造型為主，這次在宣傳災難片「海霧」時，穿上了DIOR的經典紗裙、西裝外套，也以2020早秋的褲裝、長靴現身，紮染風格的優閒度假風，呈現民族風的工藝氣息，延續自2020春夏，品牌以迪奧先生的妹妹為主題，將她身為園丁的形象轉化為服裝，洋溢天然氣息的紮染面料就成為主要的設計之一，也更為貼近植物的純淨色澤。