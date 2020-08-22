RICHARD MILLE力挺品牌好友Rafael Nadal同名體育學院

對的事要堅持，不因時間、時局而變化。RICHARD MILLE與品牌好友、職業網壇天王「西班牙蠻牛」Rafael Nadal的情誼已久。近期球王宣布將成立同名體育學院Rafael Nadal Academiy Kuwait，而RICHARD MILLE也在不久後宣布：將成為這所體育學院的官方時計贊助，情義相挺。

這項佔地超過11,000平方米的設施由Rafael Nadal親自開設，並位於中東國家科威特（Kuwait），而學院也將成為該地區首間、也是最大規模的綜合性網球運動綜合單位。事實上，「紅土之王」早前已於2017年在母國西班牙開設第一間Rafa Nadal Academy體育學院，該學院擁有26面網球場、2座游泳池，健身中心、醫療中心等豐富設備，培育了不少網球運動愛好者。

而RICHARD MILLE與西班牙天王的情誼從2010至今長達十年之久，RICHARD MILLE並先後在2010、2013、2015、2017年發表過包含RM 027、RM 27-01、RM 27-02以及RM 27-03四款超輕量腕表，全數採限量發行。超輕量與優異的避震性能，也令Nadal常配戴腕表親上球場，更令RICHARD MILLE的名號，越發響亮。

那麼當Rafael Nadal不上球場時，他手上配戴的又是哪一款RICHARD MILLE腕表？答案之一則是方形的RM 016超薄方形自動腕表，僅8.25毫米的玫瑰金表殼，鏤空表面，機芯並具備可變慣性結構、五級鈦金屬六方位調節螺絲、陶瓷滾珠軸承，逆時鐘單向上鍊。定價約345萬元，搭配球王日常？剛好而已。