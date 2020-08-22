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張軒睿、范少勳雙帥助攻微風信義之夜 業績4.7億

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
范少勳身穿MSGM秋冬系列出席微風信義之夜。圖／微風提供
范少勳身穿MSGM秋冬系列出席微風信義之夜。圖／微風提供

百貨年度盛事「微風信義之夜」以「榮耀再現（Glorious Night）」主題衝出好業績，根據微風集團指出，在封館6小時內的VIP血拚共衝出了4.7億元的業績，累計有5位千萬刷手和155位百萬刷手，也反映了近期好買氣。

本屆「微風信義之夜」不見超人氣闆娘孫芸芸的身影，由新生代男演員張軒睿、范少勳擔綱品牌一日店長帶來人潮，演唱嘉賓則由孫盛希、剛迎來新生兒的畢書盡擔任，在夏末秋初的時節，一起為換季採購助攻。張軒睿當晚出任FENDI一日店長，在紅毯、店上分別以California Sky及FENDI x Mr. Doodle聯名系列亮相，范少勳則是身穿MSGM和義大利傳奇導演達里歐．厄珍圖（Dario Argento）合作的「鬧鬼（Haunted）」秋冬裝，在高彩度中瘋玩幽默感，也很巧合地呼應農曆7月的氣氛，兩人也以即將來的七夕情人節推薦主力商品。

「微風信義之夜」除了星光雲集，也針對貴婦主客層釋出優惠，包括高級珠寶滿3萬送1,500元、精品品牌滿萬送千、國際名品滿5,000元送500元，此外還有「單筆滿額加碼現抵回饋」，例如高級珠寶櫃位單筆滿3萬元再現折300元；前100位累計消費滿10萬會員，還可加碼獲贈15,000會員點數，相當於1,500元購物金。微風表示，在6月時就顯見消費力道的反彈，以珠寶精品為例，較去年同期成長近120%，6月同比達150%、7月更是暴衝到197%，為第3、4季的亮眼業績鋪路。

信義微風之夜館內的現場活動人潮。圖／微風提供
信義微風之夜館內的現場活動人潮。圖／微風提供
升格當爸爸的畢書盡在信義微風之夜壓軸演唱。圖／微風提供
升格當爸爸的畢書盡在信義微風之夜壓軸演唱。圖／微風提供
孫盛希擔綱微風之夜演唱嘉賓。圖／微風提供
孫盛希擔綱微風之夜演唱嘉賓。圖／微風提供
（左起）微風女神書那娜、微風總經理畑明男、微風執行常董岡一郎、微風女神蜜多麗。圖／微風提供
（左起）微風女神書那娜、微風總經理畑明男、微風執行常董岡一郎、微風女神蜜多麗。圖／微風提供
8月21日當晚微風信義之夜排隊人潮。圖／微風提供
8月21日當晚微風信義之夜排隊人潮。圖／微風提供
張軒睿身穿FENDI雙色外套77,000元、格紋毛衣28,700元、長褲32,900員出席信義微風之夜。圖／微風提供
張軒睿身穿FENDI雙色外套77,000元、格紋毛衣28,700元、長褲32,900員出席信義微風之夜。圖／微風提供

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