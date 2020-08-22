張軒睿、范少勳雙帥助攻微風信義之夜 業績4.7億

百貨年度盛事「微風信義之夜」以「榮耀再現（Glorious Night）」主題衝出好業績，根據微風集團指出，在封館6小時內的VIP血拚共衝出了4.7億元的業績，累計有5位千萬刷手和155位百萬刷手，也反映了近期好買氣。

本屆「微風信義之夜」不見超人氣闆娘孫芸芸的身影，由新生代男演員張軒睿、范少勳擔綱品牌一日店長帶來人潮，演唱嘉賓則由孫盛希、剛迎來新生兒的畢書盡擔任，在夏末秋初的時節，一起為換季採購助攻。張軒睿當晚出任FENDI一日店長，在紅毯、店上分別以California Sky及FENDI x Mr. Doodle聯名系列亮相，范少勳則是身穿MSGM和義大利傳奇導演達里歐．厄珍圖（Dario Argento）合作的「鬧鬼（Haunted）」秋冬裝，在高彩度中瘋玩幽默感，也很巧合地呼應農曆7月的氣氛，兩人也以即將來的七夕情人節推薦主力商品。