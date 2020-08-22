聽新聞
test
0:00 / 0:00
張軒睿、范少勳雙帥助攻微風信義之夜 業績4.7億
百貨年度盛事「微風信義之夜」以「榮耀再現（Glorious Night）」主題衝出好業績，根據微風集團指出，在封館6小時內的VIP血拚共衝出了4.7億元的業績，累計有5位千萬刷手和155位百萬刷手，也反映了近期好買氣。
本屆「微風信義之夜」不見超人氣闆娘孫芸芸的身影，由新生代男演員張軒睿、范少勳擔綱品牌一日店長帶來人潮，演唱嘉賓則由孫盛希、剛迎來新生兒的畢書盡擔任，在夏末秋初的時節，一起為換季採購助攻。張軒睿當晚出任FENDI一日店長，在紅毯、店上分別以California Sky及FENDI x Mr. Doodle聯名系列亮相，范少勳則是身穿MSGM和義大利傳奇導演達里歐．厄珍圖（Dario Argento）合作的「鬧鬼（Haunted）」秋冬裝，在高彩度中瘋玩幽默感，也很巧合地呼應農曆7月的氣氛，兩人也以即將來的七夕情人節推薦主力商品。
「微風信義之夜」除了星光雲集，也針對貴婦主客層釋出優惠，包括高級珠寶滿3萬送1,500元、精品品牌滿萬送千、國際名品滿5,000元送500元，此外還有「單筆滿額加碼現抵回饋」，例如高級珠寶櫃位單筆滿3萬元再現折300元；前100位累計消費滿10萬會員，還可加碼獲贈15,000會員點數，相當於1,500元購物金。微風表示，在6月時就顯見消費力道的反彈，以珠寶精品為例，較去年同期成長近120%，6月同比達150%、7月更是暴衝到197%，為第3、4季的亮眼業績鋪路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言