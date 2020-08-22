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情人節酒吧指南！單身或有情人看這邊就對了！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
只要大聲在店內喊出「我單身」！Chillax啤酒吧便招待一杯生啤酒，為你打氣。圖 / Chillax Bar提供。
只要大聲在店內喊出「我單身」！Chillax啤酒吧便招待一杯生啤酒，為你打氣。圖 / Chillax Bar提供。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

下周二（8月25日）就是今年的七夕情人節，除了享用美食大餐，飽腹後轉戰一間風格小酒館，是讓情意升溫的絕佳之選。想嚐鮮？通化夜市附近、基隆路上的「安慰劑（Placebo Taipei）」則帶有東方的傳統客棧風格，近期店家更換上全新26杯特調酒單，調酒名稱相當浮誇胡鬧，例如「想遇見愛情卻遇見疫情」、「少在那邊裝白雪公主」、「我們都很厭世卻得活下來」，對邁入曖昧階段的情侶，是卸下心防的聊天話題。

日本控或是對於動漫文化情有獨鍾？鄰近古亭捷運站的「Bar M」，從室內設計、照明，都展現出乾淨清爽的日系氣氛，宛如一秒到銀座。店內原本已擁有勘稱全台北最豐富的日本琴酒和日本威士忌，近期店家再引進多瓶特殊標籤的限定酒款。如日本戶河內（Togouchi ) 威士忌是以聖鬥士星矢「海鬥士」系列的威士忌，單杯500元，限量999瓶的「科學小飛俠」蘇格蘭威士忌19年，也能在此品飲，單杯650元，另外黑色與紅色「進擊的巨人」酒標則是黑麴麥燒酎與橡木桶熟成麥燒酎，單杯各360元，雙杯套組價則為680元。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

情人喜愛「老派約會」？或可帶她（或他）前往大稻埕「發琴吧（Ginspiration Bar）」。酒吧推出「老派琴人」組合，任選「琴人節特調」或「BotanistMargarita」一杯、加上結緣甜點「月老棒棒棒蛋糕」與「君度情意綿綿棉花糖」，甜甜價520元，只到下周二8月25日為止；而如果你單身，也想暢快這一夜？內湖的「Chillax啤酒吧」則為單身朋友打氣，從即日起到下周二情人節當天為止，只要在店內大聲喊出「我單身」，當店便招待生啤酒一杯，會不會就此認識新朋友或脫單？這就看個人運氣和造化了。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

喜歡「進擊的巨人」、「科學小飛俠」還是「聖鬥士星矢」？鄰近古亭站的Bar M，近期引入多款特殊酒標的麥燒酎、日本威士忌與蘇格蘭威士忌，滿足動漫迷的喜愛。圖 / Bar M提供。
喜歡「進擊的巨人」、「科學小飛俠」還是「聖鬥士星矢」？鄰近古亭站的Bar M，近期引入多款特殊酒標的麥燒酎、日本威士忌與蘇格蘭威士忌，滿足動漫迷的喜愛。圖 / Bar M提供。
「安慰劑」近期更換全新26杯調酒，以經典調酒做twist，調酒名稱也十足浮誇胡鬧，為約會氣氛升溫。圖 / 安慰劑Placebo Taipei提供。
「安慰劑」近期更換全新26杯調酒，以經典調酒做twist，調酒名稱也十足浮誇胡鬧，為約會氣氛升溫。圖 / 安慰劑Placebo Taipei提供。
發琴吧推出「老派琴人」組合價，有特調琴酒、磅蛋糕與棉花糖，讓約會甜甜蜜蜜。圖 / Ginspiration Bar提供。
發琴吧推出「老派琴人」組合價，有特調琴酒、磅蛋糕與棉花糖，讓約會甜甜蜜蜜。圖 / Ginspiration Bar提供。
照明與裝潢走日系風格的Bar M，同時也擁有大量日本威士忌或琴酒酒藏。圖 / Bar M提供。
照明與裝潢走日系風格的Bar M，同時也擁有大量日本威士忌或琴酒酒藏。圖 / Bar M提供。

日本 酒駕 情人節

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