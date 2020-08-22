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我們都需要「紅色正能量」！香奈兒2020秋妝大玩粉紅色

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒2020秋季彩妝，為女性展開紅色正能量時刻。圖／香奈兒提供
香奈兒2020秋季彩妝，為女性展開紅色正能量時刻。圖／香奈兒提供

時代潮流與時尚軌道，不停翻新，也不停演進。2020年因疫情關係，美妝控們不能避免的是「口罩不離身」，想要讓妝感更能凸顯自己，更需要帶來正能量，那就來玩紅色吧！

2020年秋季即將到來，復古元素重新躍上伸展台，將充滿年代感的懷舊風，重現於時尚軌道，香奈兒（CHANEL）在2020年全新限量秋彩，大玩「紅色力量」，讓秋季也有滿滿的「紅色正能量」，全球創意彩妝與色彩設計師露西婭‧皮卡從2016年秋季彩妝的四色眼影#268純真找到靈感，2020年重新演繹，顛覆從紅色到粉紅色，帶給女性的既定印象，從臉部的香檳粉紅色、到深紅色的唇彩、指彩，象徵女人從天真爛漫，到世故成熟，賦予女性獨有的紅色迷人特質。

靈魂之窗感受女性魅力

本系列眼部彩妝，正以露西婭‧皮卡的2016年秋季彩妝「紅色力量」四色眼影#268純真，作為雙重對比的靈感。用色彩的關鍵來講述女性細膩與衝擊的特質，並加以強化。選色上更為細膩感受女性深處靈魂的勾勒，準備帶起這股紅色能量。

2020年秋妝香奈兒將這股紅色正能量延續，如絲緞般的桃粉色系、柔霧珠光感的香奈兒四色眼影#362清新，帶有紅色光澤的暖梅色、霧棕色，象徵女人的天真與淳則。

另款限量的四色眼影#364誘惑，則是霧面棕梅色、絲緞般的粉鈦金色、霧面梅棕色、霧面乾燥莓果色，則是推薦給成熟女人，看待事物的眼光也有所不同。

充滿記憶點的紅色眼妝，妝點著眼周的紅色精髓，不能缺少輪廓勾勒，香奈兒防水眼線筆#955木玫瑰、#959深棕紫限量推出，帶有粉棕色及霧面茄紫色色系，將正能量一筆勾出完美眼型。

一抹蕩漾青春的溫柔粉色

最受歡迎的香奈兒水潤聚光棒，秋季推出#粉紅香檳，代表著純真的活力展現，可直接塗抹或使用專屬刷具，也能輕點於眼部與眼影上，加強臉部輪廓立體度，為青春注入年輕活力的靈魂，滋潤光澤，就如同帶著天生美肌般的動人。

露西婭‧皮卡表示，粉紅色是過去少觸碰的顏色，但這回希望能顛覆傳統，讓自己重新愛上它，因此也成就出純真與世故的力量。

輕鬆、魅力 以唇彩瞬間變換

想有好氣色，就要好顏色妝點，香奈兒COCO晶亮水唇膏系列#132心跳、#134 魅惑，帶有溫暖的絲緞粉色系、淺灰棕色，滋潤雙唇同時給妳好氣色。香奈兒超炫耀柔霧水唇露#134魅惑、#834曖昧，一抹即化的甜蜜滋味，就像推開女性的另一層面紗，將紅色正能量瞬間展開，無論上班、派對，都能帶來有霧面又有質感的秋天氣息。

最經典的COCO唇膏，本季最能彰顯出對比感，復刻2015年推出的#402艾蓮恩，屬於蜜糖焦糖色，對比今年限量#494上癮的濃巧克力色，乍看差異度十足，實際抹上卻能瞬間轉換風格，這就是女人巧妙且有著多變個性之處。

指尖魅力讓女性紅色能量爆發

女性能量在於每個細節，都能面面具到，用不同顏色的渲染，為女性帶來不同的個性與魅力展現。指彩最能表現出一位女性的能量與舉手投足間的個人風範。香奈兒時尚恆彩指甲油#65禁忌、#769謬思，兩款彩度，都用極為強烈的兩種紅色，代表著女性魅力中飽含的二元對立特質，無論展現個人魅力、溫柔婉約，都能描繪出真正的女性正能量。

香奈兒防水眼線筆＃959深棕紫／920元。圖／香奈兒提供
香奈兒防水眼線筆＃959深棕紫／920元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO晶亮水唇膏＃132心跳、＃134魅惑（2色皆為限量；圖由左至右）／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO晶亮水唇膏＃132心跳、＃134魅惑（2色皆為限量；圖由左至右）／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒防水眼線筆＃955木玫瑰／920元。圖／香奈兒提供
香奈兒防水眼線筆＃955木玫瑰／920元。圖／香奈兒提供
香奈兒水潤聚光棒＃粉紅香檳／1,620元。圖／香奈兒提供
香奈兒水潤聚光棒＃粉紅香檳／1,620元。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影＃364誘惑／2,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影＃364誘惑／2,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀柔霧水唇露＃834曖昧、＃836理想（2色皆為限量；圖由左至右）／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀柔霧水唇露＃834曖昧、＃836理想（2色皆為限量；圖由左至右）／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO唇膏＃402艾蓮恩（2015年推出）、＃494上癮「限量」（圖由左至右）／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO唇膏＃402艾蓮恩（2015年推出）、＃494上癮「限量」（圖由左至右）／1,280元。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影＃364清新／2,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影＃364清新／2,250元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚恆彩指甲油＃765禁忌、＃769謬思（2色皆為限量；圖由左至右）／880元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚恆彩指甲油＃765禁忌、＃769謬思（2色皆為限量；圖由左至右）／880元。圖／香奈兒提供
香奈兒2020秋季彩妝，為女性展開紅色正能量時刻。圖／香奈兒提供
香奈兒2020秋季彩妝，為女性展開紅色正能量時刻。圖／香奈兒提供

香奈兒 眼影

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