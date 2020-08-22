IU李知恩入主女裝品牌改當時尚總監 中國網友：「品味很接地氣」

IU李知恩不只會唱歌、演戲，日前更成為中國本土女裝品牌韓都衣舍的時尚總監與代言人。並親自演繹新一季的時尚大片，所穿著的同款服裝，受到粉絲的熱烈支持，幾乎都已斷貨，因此讓中國網友認為「品味很接地氣」。

韓國女星IU李知恩出道至今11年，歷經了「國民妹妹」時期，也曾在音樂、演技上飽受抨擊，不過走過這一切後才有現在的高人氣天后。而IU的穿衣風格也從小女孩形象，轉變成知性輕熟的路線，現在她更多了一個時尚總監的身份，消息剛剛發布，所穿的同款服飾立即就被粉絲搶買，證明帶貨能力。在全智賢、朴信惠之後，IU也是緊跟前輩腳步，成為韓都衣舍的第三位韓籍代言人，讓品牌有了女神蒐集器的美稱。

韓國女星IU李知恩跨行當女裝品牌時尚總監，並親自上陣演繹秋季系列服飾。圖／摘自微博

一直以來IU都以高顏值走紅在娛樂圈，因此她改行當起時尚總監，就成為了網友的討論熱點。此次韓都衣舍和IU共同打造的秋季新作從千禧世代的視角出發，完全跳脫傳統職場上班族女性形象的窠臼，創造出新視覺美感。IU就曾經表示自己平時所追求的時尚就是舒服的穿衣風格，所以在工作中穿著舒適會給自己的自信感加分。雖然時尚度也曾受到造型師或其他女藝人的質疑，但IU的造型哲學，仍舊是多Z世代女孩的穿衣典範，此次與中國女裝品牌的合作系列熱銷，也就不讓人意外了。

韓國女星IU李知恩跨行當女裝品牌時尚總監，並親自上陣演繹秋季系列服飾。圖／摘自微博

韓國女星IU李知恩跨行當女裝品牌時尚總監，並親自上陣演繹秋季系列服飾。圖／摘自微博

韓國女星IU李知恩跨行當女裝品牌時尚總監，並親自上陣演繹秋季系列服飾。圖／摘自微博

韓國女星IU李知恩跨行當女裝品牌時尚總監，並親自上陣演繹秋季系列服飾。圖／摘自微博

韓國女星IU李知恩跨行當女裝品牌時尚總監，並親自上陣演繹秋季系列服飾。圖／摘自微博

韓國女星IU李知恩跨行當女裝品牌時尚總監，並親自上陣演繹秋季系列服飾。圖／摘自微博

韓國女星IU李知恩跨行當女裝品牌時尚總監，並親自上陣演繹秋季系列服飾。圖／摘自微博