七夕情人節放閃、約會藏心機必備！Palladium美腿靴讓你變身高挑美女

馬上就要迎來浪漫的七夕情人節了，妳準備好約會行頭了嗎？Palladium特別推出了兩款新靴，讓人在造型上能夠達到視覺增高，同時修飾身形比例，成為長腿小姐姐。而adidas更是針對七夕，打造應景的特別版Ultrtaboost 20跑鞋，不用特別說明，穿上就能放閃。

今年春天時，Palladium推出了話題的Pallashock巧克力靴，雙倍厚度大底搭配側踝低筒剪裁設計，有著隱形增高的效果，受到女孩們的歡迎。這一季品牌延續了相同概念，顛覆了原先的甜美風格，改以以活潑亮色鞋面呈現，但同樣具備厚底並加上中筒設計。靈感源自50年代拓荒金神，更採用了搭載防砂鞋舌擋片及拉鍊配置，顛覆甜膩讓女孩走向戶外，開創生活的探索腳步。不僅如此，Palladium還打造了Pallabase美腿靴，選用中性色調的軍用帆布鞋面，加上高筒厚跟6公分設計，與俐落靴型，能創造出高挑細長的視覺比例。

Palladium打造了Pallabase美腿靴，有著高筒厚跟6公分設計，與俐落靴型，能創造出高挑細長的視覺比例。圖／Palladium提供

許多情侶們都想趁七夕情人節換上相似穿搭、高調放閃，於是adidas特別推出Ultrtaboost 20特別版跑鞋，以「姻緣」為設計概念，將象徵月老的紅線融入產品設計細節中。鞋身以白與黑為主，並以Primeknit+ 針織鞋面呈現，加上經典BOOST中底，不僅有回饋與避震效果，黑、白雙色也呼應牛郎與織女的愛情故事。鞋帶採用紅線搭配翡翠色的鎖扣設計，側邊經典三線標誌則繡上紅線節，展現巧思，更象徵配成佳偶之意，並以淡色花紋低調點綴鞋後跟，更有雙色鞋帶可以搭配，是甜蜜放閃的穿搭首選。

Palladium Pallabase美腿靴2,680元。圖／Palladium提供

Palladium Pallashock HIKR HI巧克力靴2,980元。圖／Palladium提供

Palladium Pallabase美腿靴2,680元。圖／Palladium提供

adidas七夕特別版Ultrtaboost 20跑鞋6,500元。圖／adidas提供

adidas七夕特別版Ultrtaboost 20跑鞋5,990元。圖／adidas提供