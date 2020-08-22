超man軍事風腕表 不求戰但不懼戰的堅定意志

沒有人喜歡戰爭，但戰爭總提醒著我們：不要忘記艱困時刻的勇氣，更有甘美的和平果實。距今75年前的1945年5月8日，納粹德國宣布投降，正式宣告「第二次世界大戰」的落幕，當日並為後世定調為「第二次世界大戰歐洲戰勝利紀念日（Victory in Europe Day），又或簡稱為VE Day。今年英國製表品牌格林漢（Graham）則推出「戰機復古限量腕表」歐洲勝利日紀念版，以茲輝映歷史上的特殊年份。

帶有軍事風格的迷彩紋理，悄悄披上了45精鋼表殼的表面，而「VE-DAY」的字樣則像是報紙大標、斗大地佔據了12點鐘方向的醒目位置；小時時標中的5與8特別以MAY與阿拉伯數字顯示、六點鐘更改為1945，以凸顯「1945年5月8日」的重要時刻。復古戰機系列特殊的左冠與護橋裝置，展現強烈的存在感，一如面對戰事中的堅定毅力，終為日後的和平悄悄埋下地基。

軍事概念的腕表不僅有Graham瞄準VE Day，萬國表（IWC）其實也在2007年品牌首度推出海軍空戰部隊（TOP GUN）系列腕表，同樣叫好也叫座，其中TOP GUN海軍空戰部隊計時腕表「莫哈韋沙漠」特別版，更因使用了少見的「瓷化鈦金（Ceratanium®）」為表殼物料，具有罕見成色和抗刮、親膚、高抗腐蝕等特性，機芯並具備導柱輪結構、動力儲存46小時，全球限量500只。