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太空總署出月餅？福灣Ｘ文華東方推「巧克力NASA月餅」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
福灣2020中秋巧克力禮盒。圖／福灣巧克力提供
福灣2020中秋巧克力禮盒。圖／福灣巧克力提供

中秋未到，各種創意月餅搶市，其中，屢奪國際大獎的福灣巧克力攜手台北文華東方酒店推出「巧克力NASA月餅」，以在地食材結合法式甜點手法，取名也有趣，像是「黑金美人」、「鳳梨鐵觀音」，限量250盒，即起預約。

2019年ICA巧克力大賽中，評委認為福灣巧克力創造了媲美「登月」的想像力與技術成就，因而將其譽為「巧克力NASA（太空總署）」，給予創辦人許華仁與團隊莫大的鼓舞。時逢中秋，「巧克力NASA」首度與台北文華東方酒店合作兩款中秋月餅，包括融和堅果香氣的「黑金美人」（台灣一號屏東黑巧克力 62%），以及酸香馥郁的「鳳梨鐵觀音巧克力」（台灣二號鹽之花黑巧克力70%）。

兩式月餅融合中西，適合搭配烏龍或西式紅茶，「文華東方福灣中秋月餅禮盒」內含巧克力月餅2入、台灣一號屏東黑巧克力62%一片，加上台灣可可茶，售價1,750元，限量250盒，即日起於福灣巧克力台北101門市、屏東品牌形象店與官網同步販售。

此外，福灣巧克力中秋禮盒分為兩種，「福灣巧克力禮盒」有兩入、三入、四入、六入及八入供消費者選擇，外盒以一輪滿月象徵圓圓人團圓，底襯高貴沈穩的紫紅色夜空，加上一抹閃亮銀河，滿溢東方詩意；而「文華東方福灣中秋禮盒」的腰封，則以寶藍天空為底，寫實的月球套上金色圓框，像是以天文望遠鏡觀月，呼應福灣成為「巧克力NASA」的決心。

文華東方福灣中秋月餅禮盒。圖／福灣巧克力提供
文華東方福灣中秋月餅禮盒。圖／福灣巧克力提供

巧克力 月餅 中秋

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