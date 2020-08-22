太空總署出月餅？福灣Ｘ文華東方推「巧克力NASA月餅」

中秋未到，各種創意月餅搶市，其中，屢奪國際大獎的福灣巧克力攜手台北文華東方酒店推出「巧克力NASA月餅」，以在地食材結合法式甜點手法，取名也有趣，像是「黑金美人」、「鳳梨鐵觀音」，限量250盒，即起預約。

2019年ICA巧克力大賽中，評委認為福灣巧克力創造了媲美「登月」的想像力與技術成就，因而將其譽為「巧克力NASA（太空總署）」，給予創辦人許華仁與團隊莫大的鼓舞。時逢中秋，「巧克力NASA」首度與台北文華東方酒店合作兩款中秋月餅，包括融和堅果香氣的「黑金美人」（台灣一號屏東黑巧克力 62%），以及酸香馥郁的「鳳梨鐵觀音巧克力」（台灣二號鹽之花黑巧克力70%）。

兩式月餅融合中西，適合搭配烏龍或西式紅茶，「文華東方福灣中秋月餅禮盒」內含巧克力月餅2入、台灣一號屏東黑巧克力62%一片，加上台灣可可茶，售價1,750元，限量250盒，即日起於福灣巧克力台北101門市、屏東品牌形象店與官網同步販售。