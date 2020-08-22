19歲以下免費最後倒數！百萬煙火助攻 快衝六福村脫單

七夕情人節下周二登場，周末不妨先帶著另一半到六福村主題遊樂園，在星空下相依偎，近距離欣賞百萬級煙火秀。暑假限定優惠599元(原價999元)，12點後入園午後票550元(原價999元)，另外，19歲以下免費入園補助將持續至8月31日。

遊樂園是孩童們的快樂基地，也是情侶們的浪漫天堂，六福村推薦最浪漫的遊園方式，包括搭上旋轉木馬轉圈圈，戀情也跟著加溫；或是乘坐醉酒桶，在高速旋轉下拉近彼此距離。六福村行銷經理黃淑芳表示，睽違3年的六福村經典煙火秀回來了，斥資百萬打造，每逢周末夜晚絢麗登場，燦爛煙花高低錯落點亮阿拉伯皇宮，增添異國羅曼情懷，絕對是共渡七夕浪漫首選。

六福村腹地有近百公頃，觀賞璀璨煙火擁有絕佳視野，阿拉伯皇宮前可享受360度、100秒零死角的煙火美景，暑假周末配合高超技藝火焰舞以及百萬煙火秀，延長營業時間至20:00，平日也延長營業至18:30。