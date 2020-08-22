Royal Host樂雅樂七夕「全餐點買一送一」
Royal Host 樂雅樂家庭餐廳以人氣餐點「樂雅樂經典牛排主餐」為主軸，推出七夕情人節2天限定優惠─「點購任一樂雅樂經典牛排，免費贈送任一主餐乙份」。
七夕全餐點買一送一活動，推薦2020年Royal Host樂雅樂家庭餐廳海陸餐點點購熱銷排行TOP 3：「奢華龍蝦牛排」選用波士頓龍蝦，肉質豐厚，鮮Q飽滿，口感細緻，搭配鮮美的紐西蘭沙朗牛排，頂級美味一次滿足；「香煎牛排干貝」選用紐西蘭草飼牛的沙朗牛排，經高溫碳烤，帶有扎實嚼勁口感，搭配鮮甜美味的北海道3S大干貝，算是超豪華海陸組合；「沙朗牛排鮮蔬海鮮拼盤」一次品嘗軟嫩口感的沙朗牛排、香煎Q彈藍鑽蝦、多汁香料雞排，可稱海陸經典料理。
活動時間為8月24、25日15:00~20:30，全台分店享有「全餐點買一送一」優惠，只要點購任一樂雅樂經典牛排乙份，就免費贈送任一主餐乙份。優惠以低價者為贈送，每桌每筆最多二組優惠，且不與其它優惠併用；僅限內用、預先一天前訂位。
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