呢喃著女人的私密時光！香奈兒摩登COCO秘密時光香水
每位女人最私密的時光，莫過於躺在舒服、柔軟的床上，在經歷一場清新的沐浴後，放起音樂，慵懶的躺在床上，心情也隨之靜謐，享受著專屬自我的秘密時光，如果再能噴上一股性感慵懶的香氣，廣藿香的性感，揉合柑橘的清新、茉莉與玫瑰花香調，這就是最誘人的瞬間。香奈兒（CHANEL）為女人推出全新香奈兒「摩登COCO秘密時光香水」，除了日常使用，更適合在睡前，噴灑在肌膚、秀髮與睡袍上，帶來一場美夢。
香奈兒在2001年推出香奈兒摩登 COCO 香水，以優雅且大膽的姿態，散發出女人摩登且自信的氣息，對於新推出的摩登COCO秘密時光香水，香奈兒專屬調香師奧利維耶．波巨表示，這是「一款專為自我秘密時光而生的香氛，猶如水彩一般，也像是為肌膚與床單罩灑上一層柔美、朦朧的薄紗」。
摩登COCO秘密時光香水有助於女性的放鬆，徹底享受個人時光，以東方香調為基準，聞來細緻巧妙，略略收斂起的木質香氣，能讓人感到放鬆而不張揚，隱約飄來的柑橘、茉莉與玫瑰花，呢喃訴說女人的秘密，白麝香最後撫慰心情，安緩入睡。摩登COCO秘密時光香水不強調張揚或自信，而是帶出女人的溫柔可人一面。
瓶身上，也以優雅的霧面設計，隱約可見瓶內的金色香水，如同女人般，總帶點神秘與難以捉摸。8月28日起香奈兒全櫃點上市。
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