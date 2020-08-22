【米其林摘星預測】王瑞瑤：密探到台中，應該很痛苦

「米其林指南」第三年登台，首度將台中納入評鑑範圍，今年雖因新冠疫情影響而延後公布，但台中「星」餐廳討論度仍高，哪些餐廳可望摘星？有無三星餐廳出列？都是焦點話題。美食家王瑞瑤很直接地說，用米其林的評鑑標準看台中，「密探應該很痛苦」，「簡單來說，台中的好餐廳，跟米其林標準格格不入」。

首度納入米其林評鑑的台中，到底「獎落誰家」？王瑞瑤直言，選「星」很困難。第一，台中的飯店餐廳沒有一家強，即使曾經邀請到厲害的主廚，也都待不久；在其他城市的米其林很多落在飯店內，台北相對少，台中要看到星光應該更困難。

第二，台中與台北不同，相對是個休閒的、年輕的、文青的城市，休閒餐飲發達，甚至不少小吃都很出色，像是泡沫紅茶周邊的零嘴，豆干、滷味都有好表現，或者台中有名的無老鍋，空間環境舒適，沒吃完打包甚至還幫客人裝滿，這就是台中人要的「舒服感」，但無法納入米其林的評鑑標準，「密探到台中，應該很痛苦」。

第三，台中最好的餐廳是哪家？有甚麼美食可以代表台中？許多人會提到樂沐的陳嵐舒，但餐廳結束了，陳嵐舒再開的牛肉麵館Gubami也只拿到必比登，其他餐廳的摘星標準應該如何？此外，陳嵐舒很多的子弟兵也開出各種不同的風格餐廳，特色是空間不大、有故事、有風格，好不好吃見仁見智，大家都想摘星，但是否能入列一星都存疑，「還是回到米其林標準，根本卡不進去」。

王瑞瑤說，台中如果有星餐廳，應該也不會太多，耗資三億的頂級粵菜餐廳「与玥樓」、牛排教父鄧有癸指導的MEATGQ橡木炙烤牛排館、知名粵菜餐廳「金悅軒」都可望摘下一星，目前呼聲最高的JL Studio「如果狀況好可望摘二星」，王瑞瑤說，目前沒看到三星餐廳。但她也坦言，如果一個城市連二星都沒有，這本指南顯得沒有分量，「因此至少會給一個(二星)」。