鐵道迷快買！ 台鐵升級版鋼盒送便當袋 首發屏東縣款

台鐵局為推廣鐵道觀光旅遊，規畫一系列新便當盒，包括屏東線、宜蘭線、平溪深澳線、內灣線、六家線、集集線共計6款。今首發款為屏東線，主題列車為EMU500型電聯車，繪製高雄至屏東特色，包括85大樓、下淡水溪鐵橋、大武山、竹田驛站、四重溪溫泉、墾丁、鵝鑾鼻燈塔、鴨子船、大鵬灣大橋及黑珍珠蓮霧，讓便當時光增加趣味及話題。

台鐵從2000年千禧年復刻特快車便當爆紅後，開始銷售304不鏽鋼圓型便當盒至今滿20年，其中，有為火車、車站等特殊活動或節慶製作的各式限量鋼盒，以及發展為系列性的十二代同堂鋼盒，不鏽鋼便當盒向來為台鐵熱銷商品，常有民眾一次買2個，1個使用1個收藏，顧客不分年齡性別都是愛好者。

台鐵局說，十二代同堂系列結束後，力求精進鋼盒品質及提升設計，今首發升級版316不鏽鋼方型便當盒，盼再受民眾青睞。

台鐵局表示，升級版316不鏽鋼方型便當盒，不只鋼材升級、功能結構也突破大躍進，改良以往層盤取出盒蓋就無法扣緊的缺點，讓盛裝便當運用更有彈性。搭贈提袋不但質感提升，增加口袋設計置物更實用。台鐵局說，繪製旅遊景點串聯路線主要開駛的列車，為鋼硬的便當盒添增有趣的旅遊元素。

316不鏽鋼方型便當空盒 - EMU500 屏東線組(含圓弧袋-屏東線款)，售價550元，可至台鐵夢工場(門市、網路)及台鐵本舖購買。

另304不鏽鋼圓型便當空盒-EMU500屏東線組(含托特袋-屏東線款)，售價350元，同樣升級改良鋼盒結構，已於台鐵全通路販售，其他5款鐵道觀光旅遊系列亦將陸續推出。

●鋼盒銷售洽詢電話：

台北餐廳辦公室：02-23619309

台鐵夢工場台北店：02-23830367

台鐵本舖台中站：04-22224683

台鐵本舖高雄站：07-2851751

台鐵夢工場花蓮店：03-8333971

台鐵夢工場台東店：089-235705