MIT國家隊上陣 台灣最強夏日爵士戶外派對今晚登場

邁入第12年的兩廳院夏日爵士戶外派對，每年匯聚萬名觀眾熱情參與，也是台灣爵士樂迷朋友必追的年度夏日盛會。2020年由台新銀行冠名贊助的兩廳院夏日爵士戶外派對，在全MIT陣容中展現台灣爵士樂實力表演陣容實力堅強，今晚於兩廳院藝文廣場熱鬧登場。

本屆兩廳院夏日爵士戶外派對將由兩廳院爵士音樂營菁英大樂團熱力開場，接著由張惠妹、王力宏等巨星指定合作的樂隊李守信與國會大樂團，將原住民音樂特有的靈魂與節奏融入拉丁爵士樂聲中。曾入圍金曲獎「最佳原住民歌手」的布農族歌手馬詠恩領銜演唱，帶來深具台灣特色的爵士樂演出。

最後壓軸登場的是甫入圍今年金曲獎「最佳新人獎」、有靈魂女聲之稱的9m88。這是她首度登上兩廳院夏日爵士戶外派對舞台，慵懶感性的獨特嗓音，將於戶外派對帶來一連串精彩表演，收服台下所有歌迷的心。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，今年爵士戶外派對非常特別，因疫情之下，全部由台灣爵士音樂家擔綱演出，希望在趨緩之際，邀請大家一起來到兩廳院藝文廣場，感受台灣限定的爵士魅力。

為因應疫情，活動免費入場但將採取實名制，請觀眾至2020台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對官網線上填寫個人資料，活動當日請觀眾出示含有照片、姓名證件，以利現場工作人員協助觀眾入場。

●節目詳情請至2020台新銀行兩廳院夏日爵士戶外派對官網https://pse.is/RYYK7查詢。