太妍如何養出雞蛋肌？保養第一步不擦化妝水 醫師認證

31歲的韓星太妍，常常在IG上分享自己的生活，但讓許多粉絲更羨慕的是，她幾乎沒有瑕疵的雞蛋肌膚，讓人好奇太妍到底如何養出好膚質呢？日前她接受雜誌訪問，就談到自己的保養步驟，很多人清潔後的保養第一步，都是先擦化妝水，但太妍卻省略化妝水，這樣保養真的有用嗎？

太妍指出，自己早晚保養時，第一步驟不會用化妝水，反而是直接塗精華液，因為她認為，這樣可以讓精華液中的美容成分，直接濃縮讓肌膚吸收，特別是晚上保養時，有時候也不會使用精華液，而是直接用比較清爽的乳液，但她保養的最後一個步驟，則是會擦上具有保濕效果的乳液或乳霜，而且一定要在肌膚還在吸收上一階段保養品，還略為濕濕的時候，就擦上乳霜或乳液才有用。

少了化妝水的保養步驟，其實皮膚科醫師也認為沒關係，醫師就指出，剛清潔完，肌膚的吸收力最好，如果直接上精華液，確實容易讓肌膚迅速吸收，而且保養步驟不一定要多，才代表有用，而是要適合自己的膚質。