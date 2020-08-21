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即起上台灣虎航電商平台 不飛岡山也能吃白桃麝香葡萄

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
虎寶虎妞一起宣傳岡山白桃和麝香葡萄。圖／台灣虎航提供
虎寶虎妞一起宣傳岡山白桃和麝香葡萄。圖／台灣虎航提供

一年之中平均有三分之二以上都是陽光普照的好天氣，而有晴天之國美喻的日本岡山縣，得天獨厚的氣候環境及不斷革新的培育技術，因而盛產各種美味水果。邁入夏天盛產時節，台灣虎航特與日本岡山縣政府於今天合作推出「台灣虎航&岡山名果期間限定夢幻果展」，更特別選在以高品質精品頂級超市Breeze Super微風超市復興店做為指定銷售推廣據點，三方共同推廣岡山兩大代表名果—白桃及麝香葡萄，讓民眾免出國也能品嘗到季節美味。

台灣虎航&岡山名果期間限定夢幻果展於今日在微風廣場復興店B2微風超市Breeze Super展出，由台灣虎航董事長陳漢銘、台灣虎航總經理張明瑋、岡山縣台灣推廣事務所所長鍾雨欣、微風集團總經理畑明男、商田實業董事長林啟森共同宣布開始，現場更請來台灣虎航網紅虎將、岡山縣吉祥物福桃星與虎寶虎妞大跳水果舞宣傳，場面熱絡；岡山縣知事伊原木隆太也特別拍攝視訊影片親自推薦，希望更多人能品嘗來自岡山、新鮮直送的白桃及麝香葡萄。

台虎說，岡山是日本水蜜桃的故鄉之一，栽種歷史十份悠久，品種豐富，其中最高級的白桃品種，具有清爽高雅的甜味及柔嫩多汁的果肉，被稱為日本第一美味；岡山的麝香葡萄同樣遠近馳名，果色如翡翠般翠綠鮮豔，果實碩大飽滿，無籽帶皮品嘗，18度以上的甜度，呈現的多層次口感有著清新的夢幻風味。

台虎說，自2016年7月14日開航桃園-岡山航線，從開航初期的每周三班增至天天飛，讓國人能夠輕鬆前往當地盡情享用岡山水果的絕妙滋味。目前雖受限於台日雙方邊境防疫管制措施而無法自由前往當地觀光，但是對於非常懷念岡山水果的虎迷們，即日起可以透過台灣虎航全新電商平台—虎禮選(tigerselect，官方網址：tigerselect.tigerairtw.com.tw)購買到從岡山產地直送的白桃及麝香葡萄。

台虎說，除了線上販售，並同步指定於微風超市Breeze Super（復興店）實體店舖販售。而於上述通路購買岡山名果任一種，即可獲得台灣虎航&岡山桃太郎空港備前燒磁鐵及/或台灣虎航&岡山桃太郎空港mt紙膠帶一組，數量有限，送完為止。更多相關訊息請參考活動網頁(activity.tigerairtw.com/okayama/)

岡山 台灣虎航 微風

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