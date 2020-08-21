周末去信義區做什麼？吃生蠔配調酒才是正經事！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

夏日悶熱，一杯清涼的調酒、綿密的氣泡感，正好趕走炎炎夏季的燥熱心情！以琴酒（Gin）和通寧水調和而成的「琴湯尼（Gin Tonic）」是相當經典的夏日調酒，近期更有「發琴吧（Ginspiration）」信義A13與「Mint Live Ful Bar」一同舉辦「周末就是要吃蠔喝好」活動，主打生蠔與調酒組合價，調酒清涼、生蠔生猛，一次滿足兩種風味享受。

原本從大稻埕起家、位於福來許小酒館的「發琴吧」，強調專業琴酒吧的定位，廣泛張羅世界各地琴酒，酒單中也多選用以琴酒為主體的風味調酒，過去從2016年開始舉辦Gin & Tonic Day、並在2019年改為「大稻埕琴酒嘉年華（Gin & Tonic Pa）」，結合大稻埕在地的中藥行南北貨背景，與由杜松子蒸餾而成的琴酒，趣味一拍即合。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

2020年因遠東百貨信義A13開幕，發琴吧同時插旗百貨通路，成立「發琴吧（Ginspiratino）」信義A13，近期更與「外吧」的Mint Live Ful Bar聯手，推出「周末就是要吃蠔喝好」活動，每周五、六、日，三天，從下午兩點到晚上十二點，推出三顆生蠔與一份Gin Tonic或High Ball的組合價499元，相當划算。活動已於即日開始，並預計將至九月底為止。

地址：台北市信義區松仁路58號14樓

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。