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【今日精摘】葉彥伯親上火線／強颱巴威恐成形

周末去信義區做什麼？吃生蠔配調酒才是正經事！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
一杯Gin Tonic或High Ball搭配三顆生蠔的「周末就是要吃蠔喝好」活動，僅在周末三天的下午兩點到晚上12點進行。圖 / Ginspiration提供。
一杯Gin Tonic或High Ball搭配三顆生蠔的「周末就是要吃蠔喝好」活動，僅在周末三天的下午兩點到晚上12點進行。圖 / Ginspiration提供。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

夏日悶熱，一杯清涼的調酒、綿密的氣泡感，正好趕走炎炎夏季的燥熱心情！以琴酒（Gin）和通寧水調和而成的「琴湯尼（Gin Tonic）」是相當經典的夏日調酒，近期更有「發琴吧（Ginspiration）」信義A13與「Mint Live Ful Bar」一同舉辦「周末就是要吃蠔喝好」活動，主打生蠔與調酒組合價，調酒清涼、生蠔生猛，一次滿足兩種風味享受。

原本從大稻埕起家、位於福來許小酒館的「發琴吧」，強調專業琴酒吧的定位，廣泛張羅世界各地琴酒，酒單中也多選用以琴酒為主體的風味調酒，過去從2016年開始舉辦Gin & Tonic Day、並在2019年改為「大稻埕琴酒嘉年華（Gin & Tonic Pa）」，結合大稻埕在地的中藥行南北貨背景，與由杜松子蒸餾而成的琴酒，趣味一拍即合。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

2020年因遠東百貨信義A13開幕，發琴吧同時插旗百貨通路，成立「發琴吧（Ginspiratino）」信義A13，近期更與「外吧」的Mint Live Ful Bar聯手，推出「周末就是要吃蠔喝好」活動，每周五、六、日，三天，從下午兩點到晚上十二點，推出三顆生蠔與一份Gin Tonic或High Ball的組合價499元，相當划算。活動已於即日開始，並預計將至九月底為止。

地址：台北市信義區松仁路58號14樓

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

遠百信義A13的「發琴吧」，藏身於「Mint Live Ful Bar」中，是內行人之選。圖 / Ginspiration提供。
遠百信義A13的「發琴吧」，藏身於「Mint Live Ful Bar」中，是內行人之選。圖 / Ginspiration提供。
位於松仁路58號14樓的Mint Live Ful Bar，是「發琴吧」的「外吧」，風格清爽明亮。圖 / Ginspiration提供。
位於松仁路58號14樓的Mint Live Ful Bar，是「發琴吧」的「外吧」，風格清爽明亮。圖 / Ginspiration提供。
由於琴酒本身蒸餾原料的包容性，即便是簡單的「1+1」琴酒調酒，風味滋趣依然多變。圖 / Mint Live Ful Bar提供。
由於琴酒本身蒸餾原料的包容性，即便是簡單的「1+1」琴酒調酒，風味滋趣依然多變。圖 / Mint Live Ful Bar提供。

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