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來逛英式花店！Jo Malone打造七夕專屬絕美花卉禮盒

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London打造英式花店。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造英式花店。圖／Jo Malone London提供

出不了國，但我們還是能逛英式花店。七夕情人節將至，Jo Malone London在全台打造充滿典雅、高貴風格的英式花店，搭配各種經典的香氛系列，讓七夕送禮、買禮物送給自己，都充滿浪漫的氛圍。

Jo Malone London為七夕送上超美的限量禮盒，8月22日至24日在全台指定櫃點，購買100ml香水再加任一件商品，即可獲得有著多樣花朵打造的情人節專屬禮盒，或購買任一商品，也能獲得情人節花束，營造出超完美的情人氛圍。

但不知道該送什麼香水嗎？Jo Malone London推薦最熱賣的英國梨與小蒼蘭香水，不管男女都適用，以白色小蒼蘭的花香為主，英國梨帶來香甜感，最後的琥珀、廣藿香與木質香調，更為柔和。

男性則適合鼠尾草與海鹽香水，以「英倫海岸」為靈感，帶點海洋與鼠尾草的木本香，交織出海洋感十足的快樂氛圍；女性則可選浪漫情懷的牡丹與胭紅麂絨香水，有著盛開的牡丹花，搭配各種花香，散發奢華迷人的氣味。另款青檸羅勒與柑橘香水，來自加勒比海上的青檸香微風，充滿夏日清新感。

Jo Malone London也推出限量的杏桃花與蜂蜜香水筆，方便隨身攜帶，以凝膠質地展現，抹在身上時還能有清涼感。

・情人節限量禮盒（購買100ml香水再加任一件商品即可獲得）

8月22～23日：台北新光三越A4、新竹巨城、高雄漢神巨蛋

8月23～24日：台中新光三越、台南新光三越西門

．情人節限定花束（全台專櫃購買任一品項即可獲得）

8月22～23日：台北新光三越A4、新竹巨城、高雄漢神巨蛋

8月23～24日：台北101、新光三越A8、台北忠孝sogo、台北復興sogo、台北新光南西、台北新光天母、台北微風、板橋大遠百、桃園遠東sogo、台中新光三越、台中中友、台南新光三越西門

Jo Malone London推出七夕活動，購物就送花束。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出七夕活動，購物就送花束。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造英式花店。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造英式花店。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造情人節專屬禮盒。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造情人節專屬禮盒。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造情人節專屬禮盒。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造情人節專屬禮盒。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造情人節專屬禮盒。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London打造情人節專屬禮盒。圖／Jo Malone London提供

情人節 七夕 新竹

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