來逛英式花店！Jo Malone打造七夕專屬絕美花卉禮盒

出不了國，但我們還是能逛英式花店。七夕情人節將至，Jo Malone London在全台打造充滿典雅、高貴風格的英式花店，搭配各種經典的香氛系列，讓七夕送禮、買禮物送給自己，都充滿浪漫的氛圍。

Jo Malone London為七夕送上超美的限量禮盒，8月22日至24日在全台指定櫃點，購買100ml香水再加任一件商品，即可獲得有著多樣花朵打造的情人節專屬禮盒，或購買任一商品，也能獲得情人節花束，營造出超完美的情人氛圍。

但不知道該送什麼香水嗎？Jo Malone London推薦最熱賣的英國梨與小蒼蘭香水，不管男女都適用，以白色小蒼蘭的花香為主，英國梨帶來香甜感，最後的琥珀、廣藿香與木質香調，更為柔和。

男性則適合鼠尾草與海鹽香水，以「英倫海岸」為靈感，帶點海洋與鼠尾草的木本香，交織出海洋感十足的快樂氛圍；女性則可選浪漫情懷的牡丹與胭紅麂絨香水，有著盛開的牡丹花，搭配各種花香，散發奢華迷人的氣味。另款青檸羅勒與柑橘香水，來自加勒比海上的青檸香微風，充滿夏日清新感。

Jo Malone London也推出限量的杏桃花與蜂蜜香水筆，方便隨身攜帶，以凝膠質地展現，抹在身上時還能有清涼感。

・情人節限量禮盒（購買100ml香水再加任一件商品即可獲得）

8月22～23日：台北新光三越A4、新竹巨城、高雄漢神巨蛋

8月23～24日：台中新光三越、台南新光三越西門

．情人節限定花束（全台專櫃購買任一品項即可獲得）

8月22～23日：台北新光三越A4、新竹巨城、高雄漢神巨蛋