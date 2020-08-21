花瓶乘載寰宇星空！聖路易Comètes系列領略工匠創意

漫天的寰宇星空，也能一手掌握，在家中體驗浩瀚宇宙星空的無限想像。頂級水晶品牌Saint-Louis聖路易推出Comètes系列，由工匠的巧手中，於水晶工藝上，劃出一道道恆星運行的軌跡，搭配燈光照射，星空輝映家中，閃耀著水晶宇宙。

在法國孚日省的森林深處，一抬頭就看到夜空中滿布的星辰，被譽為「小西伯利亞」，與代代相傳的水晶神話，成為Saint-Louis聖路易工匠們的重要養分，也是源源不絕的創意來源，也造就工匠們能贏得Meilleurs Ouvriers de France法國最佳工藝師的最高榮譽。

在Comètes系列中，工匠們賦予水晶工藝全新的視野，帶領大家體略一顆顆璀璨彗星。Comètes系列中，涵蓋花瓶、水晶盤等擺件，每款作品皆經由2位以上工匠之手，以精湛工藝打造而成。

先由熱工坊的吹玻大師，吹製出透明、雙層水晶的花瓶、餐桌擺飾，爾後由冷工坊的三位切割藝匠，運用自身創意與想像力，在彩色水晶上，畫出一道到恆星運行的軌跡，與珍珠切割而成的眾多繁星，彼此串連，一只花瓶，就呈現出小宇宙的璀璨之美。

每件作品都是獨一無二的小宇宙，跟隨著工匠無垠創意，帶領大家翱翔宇宙，當擺放家中，燈光灑落，繁星、彗星與恆星交錯閃耀，帶來無限的想像空間。