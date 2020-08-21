情人節禮物自己做！#BarREHOW手把手教你打造兩人專屬回憶

BarREHOW主打獨家首創隨到隨做的一日設計師自助改造體驗。圖／REHOW提供

甫結束在誠品南西店快閃的#BarREHOW，又進駐了華山藝文園區，再度以「吃到飽」的自助材料吧形式呈現，一圓有設計夢的民眾。而適逢七夕情人節的到來，至八月底前更推出「七夕『布』落單」企劃，邀請手作愛好者們攜伴參與改造體驗計畫。

台灣永續時尚品牌REHOW所推出的「BarREHOW」主打獨家首創隨到隨做的一日設計師自助改造體驗，上月首度在誠品南西店登場，低門檻的參與方式，吸引不少消費者前往體驗，年紀橫跨5歲到65歲，成為展現個人創意的最佳機會。延續了相同概念，#BarREHOW從即日起至9月底進駐華山藝文園區，延續了材料吃到飽的形式，為剩餘布料提供全新價值。此外#BarREHOW更為華山體驗店設計全新品項，在原本的品項中再加碼加入圍裙與抱枕套DIY，提供更多元的改造選項。

BarREHOW鼓勵所有人攜伴參與自助改造體驗，能體驗親手設計並製作的手作禮物傳遞心意。圖／REHOW提供

而為了迎接七夕情人節到來，即日起至8月底前，#BarREHOW更有期間限定的「七夕『布』落單，攜伴來耍『廢』」專案，限定雙人參加改造DIY活動與特製的情人節材料區。鼓勵所有人攜伴參與自助改造體驗，不僅能體驗親手設計並製作的手作禮物傳遞心意，也打造了兩人或是好友之間的專屬回憶。