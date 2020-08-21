LV男裝形象圖根本奇幻攝影展 想走進畫面裡的天上人間

魔幻的圖像總是開啟人們的視野，將意念延展到超現實的驚奇，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表攝影師Tim Walker拍攝的2020秋冬男裝，展現了凸透鏡等視角，在變形扭曲的畫面中，徜徉藍天白雲的想像空間。

在2020年秋冬形象片中，男裝藝術總監Virgil Abloh以「天上人間（Heaven on earth）」為主題，打造烏托邦的超現實主義風格；Virgil Abloh的服裝發想仍然熱中於男孩與男人之間的本質，以心中長不大的孩子的目光，來看待世界，因此如夢似幻的雲朵變成西裝印花，水晶灑落在襯衫上宛如星夜銀河，澄澈單純、天真浪漫，加上大秀發表時布置出了宛如達利畫作的場景，更讓人感受想像空間的美好。