快訊

為績效而瘋狂：破解警方「騙票」，主動追查的檢察官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LV男裝形象圖根本奇幻攝影展 想走進畫面裡的天上人間

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
路易威登發表由Tim Walker拍攝的秋冬男裝。圖／LV提供
路易威登發表由Tim Walker拍攝的秋冬男裝。圖／LV提供

魔幻的圖像總是開啟人們的視野，將意念延展到超現實的驚奇，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表攝影師Tim Walker拍攝的2020秋冬男裝，展現了凸透鏡等視角，在變形扭曲的畫面中，徜徉藍天白雲的想像空間。

在2020年秋冬形象片中，男裝藝術總監Virgil Abloh以「天上人間（Heaven on earth）」為主題，打造烏托邦的超現實主義風格；Virgil Abloh的服裝發想仍然熱中於男孩與男人之間的本質，以心中長不大的孩子的目光，來看待世界，因此如夢似幻的雲朵變成西裝印花，水晶灑落在襯衫上宛如星夜銀河，澄澈單純、天真浪漫，加上大秀發表時布置出了宛如達利畫作的場景，更讓人感受想像空間的美好。

延續了這個思路，以奇幻風格聞名的攝影師Tim Walker也盡情發揮，用扭曲的視角說故事，服裝、窗框、椅子都成為奇趣場景的一部分，如同Tim Walker本人曾說過，「我拍攝的很多照片，都是以白日夢的形式呈現。」他熱衷欣賞美麗的服裝，並以此為起點打造奇異浪漫的氛圍，創作出來的場景正是美麗的謊言泡沫，卻在視覺中變得真實，這也是超現實圖像的魅力所在；鏡面硬殼箱、經典Keepall手袋，也像是裝入了夢境一般，成為都會男子不可對人言說的秘密基地。

攝影師Tim Walker以扭曲奇趣的視角在說故事。圖／LV提供
攝影師Tim Walker以扭曲奇趣的視角在說故事。圖／LV提供
Tim Walker延續秋冬男裝的白雲藍天，做為場景的一部分。圖／LV提供
Tim Walker延續秋冬男裝的白雲藍天，做為場景的一部分。圖／LV提供
男裝藝術總監Virgil Abloh在形象圖的構思中融入黑色想像（Black Imagination），省思與翻轉長期以來的黑人相關意象。圖／LV提供
男裝藝術總監Virgil Abloh在形象圖的構思中融入黑色想像（Black Imagination），省思與翻轉長期以來的黑人相關意象。圖／LV提供
Tim Walker的圖像中，服裝、窗框、空間都是場景的一部分。圖／LV提供
Tim Walker的圖像中，服裝、窗框、空間都是場景的一部分。圖／LV提供
經典Keepall手袋也成了夢境的一部分。圖／LV提供
經典Keepall手袋也成了夢境的一部分。圖／LV提供
男裝藝術總監Virgil Abloh在形象圖的構思中融入黑色想像（Black Imagination），省思與翻轉長期以來的黑人相關意象。圖／LV提供
男裝藝術總監Virgil Abloh在形象圖的構思中融入黑色想像（Black Imagination），省思與翻轉長期以來的黑人相關意象。圖／LV提供
路易威登發表秋冬男裝形象圖，走進奇幻視覺中。圖／LV提供
路易威登發表秋冬男裝形象圖，走進奇幻視覺中。圖／LV提供

攝影 夢境

延伸閱讀

金獎農場台一暖心回饋 弱勢團體免費遊園並辦攝影展

余文樂等3年重回大銀幕 打怪合體影帝后

台灣首部動畫音樂劇《小兒子報告！沙發有黑洞》11月起奇幻登場

DIOR冬季男裝形象照 簡直是洋派上海灘的耍帥情調

相關新聞

情人節禮物自己做！#BarREHOW手把手教你打造兩人專屬回憶

甫結束在誠品南西店快閃的#BarREHOW，又進駐了華山藝文園區，再度以「吃到飽」的自助材料吧形式呈現，一圓有設計夢的民...

花瓶乘載寰宇星空！聖路易Comètes系列領略工匠創意

漫天的寰宇星空，也能一手掌握，在家中體驗浩瀚宇宙星空的無限想像。頂級水晶品牌Saint-Louis聖路易推出Comète...

LV男裝形象圖根本奇幻攝影展 想走進畫面裡的天上人間

魔幻的圖像總是開啟人們的視野，將意念延展到超現實的驚奇，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表攝影師Tim...

「牽著我」、「獺想你」星巴克情人杯來啦！第二杯77折

浪漫七夕將於下周二到來，星巴克推出4款粉色浪漫七夕商品，並在8月24日至25日推出七夕系列活動，包括購買指定情人節商品組...

圈媽的日日減醣超市料理／塔香雞肉丸佐青醬、蒜味海鮮櫛瓜麵

很多人為了保持身材想減醣，但卻常在減醣、爆醣的循環中無限輪迴，也不知如何製作好吃的減醣料理。成功減重18公斤的網路名人「...

平價時尚H&M、GU力行一件多穿概念 讓妳換季時怎麼搭配都對！

H&M以精緻蕾絲、刺繡及娃娃領等兼具可愛與質感的元素混合清新色彩，為女孩們帶來亞洲時尚森林少女系列服飾。而GU推出全新「...

姊姊妹妹動起來！風格隨手 山系、Urban都有型

風格是一種抽象的概念，同時也代表單一標準外的不同可能。透過隨身穿戴的皮件、腕表或手拿包，新一代的女性穿戴俐落，從都市到戶...

「漢斯季默：好萊塢王者之音」KKBOX暖身歌單上線

好萊塢首屈一指的配樂大師─漢斯季默，經典作品如《獅子王》、《神鬼奇航》、《神鬼戰士》、《達文西密碼》等，亦或近年與名導─克里斯多福諾蘭合作的《黑暗騎士三部曲》、《全面啟動》，都令看過電影的影迷為當中的旋律深深著迷，而在今年十月，你將有機會在台北小巨蛋重溫這些經典配樂當時帶給你的感動！

要潮？還是賣萌？運動品牌跨界聯名系列要你好看

Converse再度與潮牌Fear Of God合作，融合街頭文化，重塑經典復古鞋款。而PUMA則跳脫文字框架，與表情符...

遠傳friDay影音攜手《木曜4超玩》！獨家多視角首播實境綜藝節目「一日系列」

實境娛樂秀近年在韓綜、陸綜都超夯，根據遠傳friDay影音統計，今年第二季平台上的韓國實境綜藝節目人氣居高不下，觀影人數...

喝暢快！國旅住宿加碼推 香檳放題、無料海尼根太超值

國內旅遊正夯，但台北市常被趣稱為「郊區」，因人流多往外縣市、離島集中。包含高價星級飯店的四間台北業者看準商機推出住宿加碼方案，有香檳喝到飽、海尼根暢飲，或憑住宿房卡免費招待調酒一杯等不同主打，越夜越微醺！

生活市集開賣加利、順易利、淨新等「口罩國家隊」盒裝口罩

全球疫情未見緩和，大眾防疫意識再度繃緊，口罩搶購潮不停歇，尤其台灣製的醫療用口罩詢問度最高，生活市集即日起開賣順易利、加...

熱門新聞

獨／永康街70年老店「高記」熄燈！業者嘆：要被斷水斷電

巴威颱風最快明晚生成恐成強颱 氣象局：不排除海警

熱擾動發展中 吳德榮：挑戰今年以來最強颱

離奇巧合！一張圖看今年7颱風全繞過台灣 鄭明典曝原因

巴威颱風可能周日形成 彭啟明分析對台影響程度

燒臘店65元Buffet免費吃到飽 網爆動：用新台幣教訓老闆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。