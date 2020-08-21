聽新聞
test
0:00 / 0:00
LV男裝形象圖根本奇幻攝影展 想走進畫面裡的天上人間
魔幻的圖像總是開啟人們的視野，將意念延展到超現實的驚奇，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表攝影師Tim Walker拍攝的2020秋冬男裝，展現了凸透鏡等視角，在變形扭曲的畫面中，徜徉藍天白雲的想像空間。
在2020年秋冬形象片中，男裝藝術總監Virgil Abloh以「天上人間（Heaven on earth）」為主題，打造烏托邦的超現實主義風格；Virgil Abloh的服裝發想仍然熱中於男孩與男人之間的本質，以心中長不大的孩子的目光，來看待世界，因此如夢似幻的雲朵變成西裝印花，水晶灑落在襯衫上宛如星夜銀河，澄澈單純、天真浪漫，加上大秀發表時布置出了宛如達利畫作的場景，更讓人感受想像空間的美好。
延續了這個思路，以奇幻風格聞名的攝影師Tim Walker也盡情發揮，用扭曲的視角說故事，服裝、窗框、椅子都成為奇趣場景的一部分，如同Tim Walker本人曾說過，「我拍攝的很多照片，都是以白日夢的形式呈現。」他熱衷欣賞美麗的服裝，並以此為起點打造奇異浪漫的氛圍，創作出來的場景正是美麗的謊言泡沫，卻在視覺中變得真實，這也是超現實圖像的魅力所在；鏡面硬殼箱、經典Keepall手袋，也像是裝入了夢境一般，成為都會男子不可對人言說的秘密基地。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言