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平價時尚H&M、GU力行一件多穿概念 讓妳換季時怎麼搭配都對！
H&M以精緻蕾絲、刺繡及娃娃領等兼具可愛與質感的元素混合清新色彩，為女孩們帶來亞洲時尚森林少女系列服飾。而GU推出全新「ONE 2 MANY WARDROBE」系列，以「一件多穿」的單品，豐富換季時穿搭樂趣。
全新的H&M森林少女系列以薄荷綠、乾燥玫瑰粉及奶油白為主要色系，並加入格紋與圓點元素。可見到胸口帶有刺繡細節的蕾絲領上衣搭配蓬度十足的格紋長裙，是甜美穿搭風格的最佳組合。而薄荷綠長袖及膝洋裝則是塑造活潑少女感的不二選擇，大褶邊娃娃領與袖部縮口更增添童話氣息。不想過於甜美，寬版西裝外套就是最佳造型幫手，能夠輕鬆應對秋季時晝夜溫差，同時加強整體層次感，格紋及純色拼接設計更彰顯獨特個性，而柔軟舒適的針織外套帶著浪漫氛圍，使人愛不釋手。
只要一件就能搭出好幾套不同的Look，正是GU的ONE 2 MANY WARDROBE系列訴求，像是夏季受到歡迎的透膚感服裝，以涼爽輕薄的紗質展現微性感的穿搭，不管是上班、約會、渡假都適合，搭配薄外套等單品，一樣能營造知性又清新的魅力。或是新推出材質及版型都全面進化升級的女裝外套系列，則是針對換季時的穿搭困擾而設，多元的腰帶、蝴蝶結等設計巧思，搭配輕薄材質的款式，讓重視身形比例的女性消費者在夏秋兩季都可長時間穿著。
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