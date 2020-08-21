聽新聞
test
0:00 / 0:00
姊姊妹妹動起來！風格隨手 山系、Urban都有型
風格是一種抽象的概念，同時也代表單一標準外的不同可能。透過隨身穿戴的皮件、腕表或手拿包，新一代的女性穿戴俐落，從都市到戶外郊山，展現多元豐沛的自信魅力。
模特兒兼演員的Shanina Shaik曾演出「神鬼傳奇（2017）」並擁有修長身材，近期她便配戴上萬寶龍（Montblanc）新款的傳承系列單按把計時碼表，並手持大師傑作精選系列雙隔層手拿包。深邃五官搭配上白襯衫與長褲，展現出大都會女子的中性灑脫，同時手上腕表的鮭魚金色表面更帶有特殊的復古情懷。
同樣展現英姿的還有身兼廣播員、探險家和水手的Hannah White。曾創下最快游泳穿越英吉利海峽世界紀錄的她，也曾主持「Go hard or go home」的節目；近期她和萬國表（IWC）合作，配戴上葡萄牙系列的自動上鍊計時碼表。粗織藍色毛衣與淺藍色亞麻襯衫流露的冷靜，正與腕表的金色、藍色指針，映襯出高雅氣息。
義大利電視主持人Sara ventura則熱衷戶外運動，瑜珈、登山、健走，展現開朗風範，藍色的雙肩後背包和手上的康斯登（Frederique constant）智慧腕表FC-286N3B6B則成為她探索自然的絕佳伴手，這只裝備屬於康斯登的第四代智慧手表，具備新一代的感應器，除了活動、睡眠、運動提醒等功能，第四代則加入計時碼表、心律、呼吸練習等多項功能。有傳統機械表的經典外型，卻有新一代的聰明運用，是為秀外慧中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言