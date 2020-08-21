快訊

為績效而瘋狂：破解警方「騙票」，主動追查的檢察官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

姊姊妹妹動起來！風格隨手 山系、Urban都有型

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
熱愛戶外活動的義大利電視主持人Sara ventura，以康斯登智慧腕表，一展秀開朗健美氣息。圖 / 翻攝自ig。
熱愛戶外活動的義大利電視主持人Sara ventura，以康斯登智慧腕表，一展秀開朗健美氣息。圖 / 翻攝自ig。

風格是一種抽象的概念，同時也代表單一標準外的不同可能。透過隨身穿戴的皮件、腕表或手拿包，新一代的女性穿戴俐落，從都市到戶外郊山，展現多元豐沛的自信魅力。

模特兒兼演員的Shanina Shaik曾演出「神鬼傳奇（2017）」並擁有修長身材，近期她便配戴上萬寶龍（Montblanc）新款的傳承系列單按把計時碼表，並手持大師傑作精選系列雙隔層手拿包。深邃五官搭配上白襯衫與長褲，展現出大都會女子的中性灑脫，同時手上腕表的鮭魚金色表面更帶有特殊的復古情懷。

同樣展現英姿的還有身兼廣播員、探險家和水手的Hannah White。曾創下最快游泳穿越英吉利海峽世界紀錄的她，也曾主持「Go hard or go home」的節目；近期她和萬國表（IWC）合作，配戴上葡萄牙系列的自動上鍊計時碼表。粗織藍色毛衣與淺藍色亞麻襯衫流露的冷靜，正與腕表的金色、藍色指針，映襯出高雅氣息。

義大利電視主持人Sara ventura則熱衷戶外運動，瑜珈、登山、健走，展現開朗風範，藍色的雙肩後背包和手上的康斯登（Frederique constant）智慧腕表FC-286N3B6B則成為她探索自然的絕佳伴手，這只裝備屬於康斯登的第四代智慧手表，具備新一代的感應器，除了活動、睡眠、運動提醒等功能，第四代則加入計時碼表、心律、呼吸練習等多項功能。有傳統機械表的經典外型，卻有新一代的聰明運用，是為秀外慧中。

白色襯衫的都會摩登，模特兒暨演員Shanina Shaik用萬寶龍傳承腕錶的鮭魚金色表面，巧妙highlight。圖 / 翻攝自ig。
白色襯衫的都會摩登，模特兒暨演員Shanina Shaik用萬寶龍傳承腕錶的鮭魚金色表面，巧妙highlight。圖 / 翻攝自ig。
康斯登，第四代智慧腕表，具備活動、睡眠監測、第二時區、計時碼表、心律通知與呼吸練習等龐大功能，價格店洽。圖 / Frederique Constant提供。
康斯登，第四代智慧腕表，具備活動、睡眠監測、第二時區、計時碼表、心律通知與呼吸練習等龐大功能，價格店洽。圖 / Frederique Constant提供。
Shanina Shaik的修長身形讓人發現，原來雙排扣西裝搭配手拿包讓女性大方展現中性灑脫風範。圖 / 翻攝自ig。
Shanina Shaik的修長身形讓人發現，原來雙排扣西裝搭配手拿包讓女性大方展現中性灑脫風範。圖 / 翻攝自ig。
勇氣、風格和睿智如何疊加？運動員與廣播主持人Hannah White選擇配戴上了IWC葡萄牙自動上鍊計時碼表。圖 / 翻攝自ig。
勇氣、風格和睿智如何疊加？運動員與廣播主持人Hannah White選擇配戴上了IWC葡萄牙自動上鍊計時碼表。圖 / 翻攝自ig。
Montblanc，傳承系列單按把計時碼表（126078），約16萬2,600元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，傳承系列單按把計時碼表（126078），約16萬2,600元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，大師傑作精選系列小型行李袋（126630），具備一個主隔層、1個拉鍊內袋與2個開放室內袋，並可固定於行李箱，50,800元。圖 / Montblanc提供。
Montblanc，大師傑作精選系列小型行李袋（126630），具備一個主隔層、1個拉鍊內袋與2個開放室內袋，並可固定於行李箱，50,800元。圖 / Montblanc提供。

腕表 義大利 睡眠

延伸閱讀

鵝蛋正夯！Greubel Forsey新款Balancier S腕表太動感

開門嘍！農曆七月概念手表很歡樂 骷髏、驅魔全都來

愛馬仕CRAFTING TIME超凡腕表展 極致工藝9月登台

高球名人、賽車手 運動明星為腕表大秀專業風格

相關新聞

情人節禮物自己做！#BarREHOW手把手教你打造兩人專屬回憶

甫結束在誠品南西店快閃的#BarREHOW，又進駐了華山藝文園區，再度以「吃到飽」的自助材料吧形式呈現，一圓有設計夢的民...

花瓶乘載寰宇星空！聖路易Comètes系列領略工匠創意

漫天的寰宇星空，也能一手掌握，在家中體驗浩瀚宇宙星空的無限想像。頂級水晶品牌Saint-Louis聖路易推出Comète...

LV男裝形象圖根本奇幻攝影展 想走進畫面裡的天上人間

魔幻的圖像總是開啟人們的視野，將意念延展到超現實的驚奇，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表攝影師Tim...

「牽著我」、「獺想你」星巴克情人杯來啦！第二杯77折

浪漫七夕將於下周二到來，星巴克推出4款粉色浪漫七夕商品，並在8月24日至25日推出七夕系列活動，包括購買指定情人節商品組...

圈媽的日日減醣超市料理／塔香雞肉丸佐青醬、蒜味海鮮櫛瓜麵

很多人為了保持身材想減醣，但卻常在減醣、爆醣的循環中無限輪迴，也不知如何製作好吃的減醣料理。成功減重18公斤的網路名人「...

平價時尚H&M、GU力行一件多穿概念 讓妳換季時怎麼搭配都對！

H&M以精緻蕾絲、刺繡及娃娃領等兼具可愛與質感的元素混合清新色彩，為女孩們帶來亞洲時尚森林少女系列服飾。而GU推出全新「...

姊姊妹妹動起來！風格隨手 山系、Urban都有型

風格是一種抽象的概念，同時也代表單一標準外的不同可能。透過隨身穿戴的皮件、腕表或手拿包，新一代的女性穿戴俐落，從都市到戶...

「漢斯季默：好萊塢王者之音」KKBOX暖身歌單上線

好萊塢首屈一指的配樂大師─漢斯季默，經典作品如《獅子王》、《神鬼奇航》、《神鬼戰士》、《達文西密碼》等，亦或近年與名導─克里斯多福諾蘭合作的《黑暗騎士三部曲》、《全面啟動》，都令看過電影的影迷為當中的旋律深深著迷，而在今年十月，你將有機會在台北小巨蛋重溫這些經典配樂當時帶給你的感動！

要潮？還是賣萌？運動品牌跨界聯名系列要你好看

Converse再度與潮牌Fear Of God合作，融合街頭文化，重塑經典復古鞋款。而PUMA則跳脫文字框架，與表情符...

遠傳friDay影音攜手《木曜4超玩》！獨家多視角首播實境綜藝節目「一日系列」

實境娛樂秀近年在韓綜、陸綜都超夯，根據遠傳friDay影音統計，今年第二季平台上的韓國實境綜藝節目人氣居高不下，觀影人數...

喝暢快！國旅住宿加碼推 香檳放題、無料海尼根太超值

國內旅遊正夯，但台北市常被趣稱為「郊區」，因人流多往外縣市、離島集中。包含高價星級飯店的四間台北業者看準商機推出住宿加碼方案，有香檳喝到飽、海尼根暢飲，或憑住宿房卡免費招待調酒一杯等不同主打，越夜越微醺！

生活市集開賣加利、順易利、淨新等「口罩國家隊」盒裝口罩

全球疫情未見緩和，大眾防疫意識再度繃緊，口罩搶購潮不停歇，尤其台灣製的醫療用口罩詢問度最高，生活市集即日起開賣順易利、加...

熱門新聞

獨／永康街70年老店「高記」熄燈！業者嘆：要被斷水斷電

巴威颱風最快明晚生成恐成強颱 氣象局：不排除海警

熱擾動發展中 吳德榮：挑戰今年以來最強颱

離奇巧合！一張圖看今年7颱風全繞過台灣 鄭明典曝原因

巴威颱風可能周日形成 彭啟明分析對台影響程度

燒臘店65元Buffet免費吃到飽 網爆動：用新台幣教訓老闆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。