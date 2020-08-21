姊姊妹妹動起來！風格隨手 山系、Urban都有型

風格是一種抽象的概念，同時也代表單一標準外的不同可能。透過隨身穿戴的皮件、腕表或手拿包，新一代的女性穿戴俐落，從都市到戶外郊山，展現多元豐沛的自信魅力。

模特兒兼演員的Shanina Shaik曾演出「神鬼傳奇（2017）」並擁有修長身材，近期她便配戴上萬寶龍（Montblanc）新款的傳承系列單按把計時碼表，並手持大師傑作精選系列雙隔層手拿包。深邃五官搭配上白襯衫與長褲，展現出大都會女子的中性灑脫，同時手上腕表的鮭魚金色表面更帶有特殊的復古情懷。

同樣展現英姿的還有身兼廣播員、探險家和水手的Hannah White。曾創下最快游泳穿越英吉利海峽世界紀錄的她，也曾主持「Go hard or go home」的節目；近期她和萬國表（IWC）合作，配戴上葡萄牙系列的自動上鍊計時碼表。粗織藍色毛衣與淺藍色亞麻襯衫流露的冷靜，正與腕表的金色、藍色指針，映襯出高雅氣息。