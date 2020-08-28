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打掃更要顧空氣！三星Jet 90無線變頻吸塵器、Cube無風智慧清淨機拯救鳥夫人全家的日常

文 / 記者 陳立儀

記者陳立凱／攝影
記者陳立凱／攝影

知名親子部落客鳥先生＆鳥夫人擁有2個活潑可愛的兒女，特別在意家中飄散的灰塵和毛髮。 記者陳立凱／攝影
知名親子部落客鳥先生＆鳥夫人擁有2個活潑可愛的兒女，特別在意家中飄散的灰塵和毛髮。 記者陳立凱／攝影

對於家庭主婦來說，每天要打掃家裡的灰塵、塵蟎，還得擔心空氣中飄散的PM2.5懸浮微粒，人累心也累，尤其家中有小朋友和寵物，更是得時時費心。知名親子部落客鳥先生＆鳥夫人有3歲的兒子輪輪、8個月大大的女兒波波，正值活潑又愛滿地打滾的年紀，家裡還有一隻13歲的巴哥犬小花，夫妻兩人都各有工作要忙，雖然會彼此分擔家務，但更需要有效率的家電與清掃方式來拯救忙碌日常。

●三星Jet 90無線變頻吸塵器、Clean Station旋風集塵器　解決打掃痛點

鳥夫人說，小朋友出生之後家裡清掃的頻率更高，特別在意灰塵和毛髮，每天也都會用吸塵器吸地，而巴哥犬小花又細又小的短毛，如果吸塵器的吸力不夠根本吸不起來，所以她選擇吸塵器最在意的就是吸力和無線、蓄電力強、機器不要太重，才能讓打掃更省事。經常幫忙吸地的鳥先生則說，每次使用吸塵器之後要清理集塵筒，倒進垃圾桶時灰塵都會再次飛散，惹得他常打噴嚏。實際體驗了三星Jet 90無線變頻吸塵器、Clean Station旋風集塵器之後，解決了鳥先生＆鳥夫人的諸多困擾。

三星Jet 90無線變頻吸塵器不只能將家裡的灰塵吸乾淨，更擁有多層次HEPA濾清系統，可以濾除99.99%灰塵與過敏原，釋放潔淨的空氣，集塵筒更能整組清潔、避免滋生細菌，是業界中唯一領先科技；並具備目前市面上最高的200W超強吸力，搭配噴射氣旋、變頻馬達與多種刷頭應用，滿足不同的吸地模式，為家人守護最乾凈的環境。

雙向勁旋濕拖功能也是鳥夫人覺得很方便的設計，「如果吸塵器有濕拖功能的話，就省了另外準備拖把和水桶的麻煩」；鳥夫人也很喜歡獨立收納Z充電座的設計，不像壁掛架需要在牆壁鑽孔，也更方便移動擺放位置。

全新的三星Clean Station旋風集塵器可用來徹底清理Samsung Jet 90無線變頻吸塵器的集塵筒，多層次HEPA濾清系統提供空氣清淨機般的過濾效果，拋棄式集塵袋在集滿灰塵後可直接整袋丟棄，讓集塵不外揚、不會二次污染空氣。

另外還有專為需求較單純的單身族、小資族、主婦所設計的三星Jet 75、Jet 70，其中Jet 75吸力與Jet 90相同，只是延長管不可伸縮、採用壁掛式充電器。

三星Jet 90無線變頻吸塵器擁有多層次HEPA濾清系統，集塵筒更能整組清潔。 記者陳立凱／攝影
三星Jet 90無線變頻吸塵器擁有多層次HEPA濾清系統，集塵筒更能整組清潔。 記者陳立凱／攝影

三星Jet 90無線變頻吸塵器、Clean Station旋風集塵器、Cube無風智慧清淨機是功能強大、外型時尚的居家清潔三寶。 記者陳立凱／攝影
三星Jet 90無線變頻吸塵器、Clean Station旋風集塵器、Cube無風智慧清淨機是功能強大、外型時尚的居家清潔三寶。 記者陳立凱／攝影

三星Jet 90無線變頻吸塵器的雙向勁旋濕拖功能是鳥夫人覺得很方便的設計。 記者陳立凱／攝影
三星Jet 90無線變頻吸塵器的雙向勁旋濕拖功能是鳥夫人覺得很方便的設計。 記者陳立凱／攝影

三星Clean Station旋風集塵器可用來徹底吸附三星Jet全系列無線變頻吸塵器的集塵筒灰塵，避免粉塵外揚造成二次汙染。 記者陳立凱／攝影
三星Clean Station旋風集塵器可用來徹底吸附三星Jet全系列無線變頻吸塵器的集塵筒灰塵，避免粉塵外揚造成二次汙染。 記者陳立凱／攝影

●三星Cube無風智慧清淨機　安靜享受潔淨空氣

因為兒子輪輪鼻子過敏，所以鳥夫人在客廳和房間都放了空氣清淨機，她特別在意吵雜噪音問題，「睡覺時也會開空氣清淨機，小朋友很怕吵，如果聲音太大會有點干擾；客廳坪數比較大，會買更大台的空氣清淨機，但大台的機種通常發出的聲音也較大，很需要超靜音的空氣清淨機」；濾清效能強、能乾淨去除懸浮微粒與空污也是鳥夫人選購空氣清淨機的重點，三星Cube無風智慧清淨機就讓她大為驚豔。

三星Cube無風智慧清淨機超安靜的Wind-Free無風濾淨技術，最低23分貝低噪音運轉且無冷風，不會吵到小朋友與毛小孩，耗電量最小可至3W；變頻直流的技術可以兩台堆疊使用，疊放後僅需用一條電源線，在家中坪數較大的空間使用時不占空間，也可分放兩台在不同的小空間。

鳥夫人說「我們家會在桌子下面放空氣清淨機，三星Cube無風智慧清淨機擺放更有彈性」，深灰色金屬髮絲紋、典雅白款各有美感；多層次濾清能去除99.97%懸浮微粒與有害氣體，搭配Jet無線變頻吸塵器一起使用，家中從此不必擔心灰塵與空氣清淨問題。

體驗過三星Jet 90無線變頻吸塵器、Clean Station旋風集塵器、Cube無風智慧清淨機之後，除了超強大的功能不必再煩惱家中的灰塵、毛髮、懸浮微粒等問題，鳥夫人也大讚「三星的家電真的設計得很漂亮，放在家裡可以融入擺設」，享受健康的居家生活也能很時尚。

點此了解更多三星Jet 90無線變頻吸塵器、Cube無風智慧清淨機：
https://reurl.cc/Z7nzka

三星Cube無風智慧清淨機採用彈性模組化設計，可將兩台堆疊或分配在不同空間。 記者陳立凱／攝影
三星Cube無風智慧清淨機採用彈性模組化設計，可將兩台堆疊或分配在不同空間。 記者陳立凱／攝影

三星Cube無風智慧清淨機在睡眠模式下只有18分貝的低噪音運轉且無冷風，不必擔心干擾小朋友作息。 記者陳立凱／攝影
三星Cube無風智慧清淨機在睡眠模式下只有18分貝的低噪音運轉且無冷風，不必擔心干擾小朋友作息。 記者陳立凱／攝影

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